Soldes hiver 2021 : le casque à réduction de bruit Sony WH-XB900N est à un bon prix

Pour ce bon plan consacré aux soldes d'hiver 2021, Rue du Commerce vous donne la possibilité de vous procurer le casque à réduction de bruit Sony WH-XB900N à un bon prix. Une bonne affaire à ne pas rater !

À moins de deux semaines de la fin des soldes d'hiver 2021, le site marchand Rue du Commerce effectue une réduction de 37% sur un casque sans fil à réduction de bruit.

Le casque en question concerne le Sony WH-XB900N qui est à 108,49 euros au lieu de 172,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 64,50 euros. Pour information, seul le retrait en Relais Colis permet d'avoir la livraison gratuite.

Pour en revenir au casque, le Sony WH-XB900N dispose d'un son EXTRA BASS et surtout du système à réduction de bruit numérique. Le casque embarque une autonomie maximale de 30 heures ; ce qui est parfait pour écouter de la musique toute la journée. Vous êtes pressés par le temps ? Pas de souci, une charge rapide de 10 minutes vous offrira 60 minutes de temps de lecture. Compatible avec les technologies sans fil Bluetooth et NFC, l'appareil pourra être appairé avec un smartphone ou une tablette. Avec l'assistant vocal Google ou Alexa, vous pouvez organiser votre journée depuis votre téléphone via le micro intégré de votre casque. Enfin, le WH-XB900N est livré dans une boîte avec un câble pour casque audio (environ 1,2 m), un câble USB Type-C (env. 20 cm) et une housse de transport.