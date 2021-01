Soldes hiver 2021 : belle baisse de prix sur l’Apple Watch SE

À l'occasion des soldes d'hiver 2021, l'Apple Watch SE fait l'objet d'une belle baisse de prix sur le site Rakuten. Grâce à un coupon de réduction, la montre connectée de la firme de Cupertino passe à exactement 259 euros.

Alors qu'il est encore possible d'acquérir la Watch SE à 269 euros chez Amazon, Rakuten fait mieux en proposant la montre connectée de marque Apple avec un code permettant d'avoir une réduction de 10 euros. Et cette offre s'inscrit dans le cadre des soldes d'hiver 2021.

Ainsi, au cours de cette journée du mercredi 20 janvier, l'Apple Watch SE disponible dans son coloris rose des sables et dans son modèle 40 mm est à 259 euros sur la boutique Boulanger avec le coupon RAKUTEN10 qui est à saisir lors de l'étape du panier. Les frais de port sont offerts si le retrait en magasin Boulanger ou la livraison à domicile est choisi. Et pour information, les clients membres du ClubR gagneront 1 295 Super Points, soit 12,95 euros de réduction sur leur prochaine commande.

Pour rappel, la montre connectée d'Apple est équipée d'un écran Retina OLED LTPO, du GPS, d'une boussole, d'un processeur S5 bicœur 64 bits, d'une puce SiP S5 avec processeur bicoeur 64 bits, d'une capacité de 32 Go et d'un haut‑parleur. Le Wi‑Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, le Bluetooth 5.0, une batterie en lithium‑ion assurant une autonomie maximale de 18 heures, et une étanchéité jusqu'à 50 mètres sont également de la partie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de la Watch SE d'Apple.