Soldes hiver 2021 : 70 euros de remise immédiate sur l’aspirateur Robot Roborock S6

Pour les soldes d'hiver, l'enseigne en ligne Rue du Commerce propose une très belle promotion sur l'aspirateur robot Roborock S6. S'il faut habituellement débourser 469,99 euros€ pour s'en équiper, il est possible de l'avoir sous la barre des 400 euros, à 399,99 euros très précisément dans les coloris noir et blanc.

CLIQUEZ ICI POUR l'ACHETER EN NOIR

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN BLANC

Pour les soldes d'hiver 2021, l'aspirateur robot Xiaomi Roborock S6 est à 399,99 € au lieu de 469,99 € en moyenne. En l'achetant aujourd'hui, c'est donc une économie non négligeable de 70 euros que vous réalisez. L'aspirateur robot Roborock S6 vous permet de facilement programmer l'aspiration et le nettoyage d'une ou plusieurs pièces de votre maison. Fini la corvée de ménage !

Il embarque pas moins de 14 capteurs lui permettant de détecter les changements de niveau ainsi que les escaliers. Connecté, il s'associe à votre smartphone ou tablette via l'application Mi Home qui vous permet entre autre de définir des barrières virtuelles ou indiquer les zones interdites au Roborock S6. Plus de détails et information dans notre test complet du Roborock S6.