Soldes hiver 2020 : Xiaomi Mix 2S + chargeur sans fil à 199€ via ODR sur Rue du Commerce

Pendant toute la durĂ©e des soldes d’hiver 2020, l’enseigne Rue du Commerce propose en promotion le Xiaomi Mix 2S avec un chargeur sans fil Ă induction au tarif de 249 euros. Mais grâce Ă une offre de remboursement, le smartphone voit son prix baisser Ă 199 euros.

On continue notre sĂ©rie de bons plans smartphone dans le cadre de l’Ă©dition 2020 des soldes d’hiver. Après le Huawei Mate 20 Pro sur Orange, c’est au tour du Xiaomi Mix 2S de faire l’objet d’une jolie rĂ©duction chez Rue du Commerce.

Alors qu’il est affichĂ© en temps normal Ă 329 euros, le smartphone accompagnĂ© d’un chargeur sans fil Ă induction voit son prix baisser Ă 249 euros. Comme Ă©voquĂ© en en-tĂŞte de l’article, le tĂ©lĂ©phone bĂ©nĂ©ficie d’une remise supplĂ©mentaire de 50 euros par l’intermĂ©diaire d’une offre de remboursement valable jusqu’au 31 mars 2020. Le prix de revient du Xiaomi Mix 2S est alors de 199 euros. Toutes les conditions de l’ODR sont consultables via ce lien.

Disponible dans un coloris blanc, le Mix 2S de Xiaomi est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran Full HD+ de 5,99 pouces (avec une rĂ©solution 2248 x 1080p), du système d’exploitation mobile Android 8.0 OrĂ©o (avec une surcouche MIU 9), du processeur Qualcomm Snapdragon 845, de 6 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage et d’une batterie d’une capacitĂ© de 3400 mAh avec charge rapide. CĂ´tĂ© APN, on retrouve un double capteur de 12 MP + 12 MP avec IA. Pour la connectivitĂ©, la reconnaissance faciale, le lecteur d'empreintes digitales et le Bluetooth 5.0 sont de la partie.

