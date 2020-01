Soldes hiver 2020 : l’imprimante photo portable HP Sprocket 200 à 59,99€ chez Boulanger

Voici une bonne affaire pour ceux qui recherchent un appareil capable d’imprimer des photos issues d’un smartphone. Pour les soldes d’hiver, Boulanger propose un pack HP Sprocket 200 contenant une imprimante photo portable, un album photo et un paquet de 20 papiers photos HP Zink. L’ensemble est vendu Ă 59,99€ au lieu de 99,99€.

C’est donc sur Boulanger qu’il est possible de se procurer un bundle comprenant l’imprimante photo portable HP Sprocket 200 Ă©dition Oh Baby, un album photo et 20 feuilles HP Zink. Vendu normalement Ă 99,99 euros, le pack voit son prix baisser Ă 59,99 euros. L’offre promotionnelle prend fin le 28 janvier 2020.

Avec la HP Sprocket 200, vous pouvez imprimer au format 5 x 7,6 cm et instantanĂ©ment depuis votre smartphone avec le papier Photo Zink Zero Ink. De la taille d’une carte de crĂ©dit et d’un poids de 172 grammes, cette imprimante vous accompagne n’importe oĂą puisque l’appareil embarque la connectivitĂ© Bluetooth.

Le futur acquĂ©reur du pack devra possĂ©der un smartphone et/ou une tablette tournant sous les systèmes d’exploitation Android et iOS. Enfin, l’imprimante HP Sprocket 200 dispose d’une vitesse d’impression de 40 secondes, d’une rĂ©solution de 313 x 400 et d’un port USB ; pour une mĂ©moire interne de 1 Go.

