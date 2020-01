Soldes hiver 2020 : le Huawei Mate 20 Pro est moins cher à 409,90€ sur Orange

Envie de vous procurer le Mate 20 Pro au meilleur prix ? Ă€ l’occasion des soldes d’hiver 2020, le smartphone de chez Huawei est proposĂ© au tarif promotionnel de 409,90 euros chez Orange.

Vous avez exactement jusqu’au 4 fĂ©vrier 2020 inclus pour acquĂ©rir en soldes le Huawei Mate 20 Pro sur la boutique en ligne Orange. Alors qu’il est normalement vendu Ă 599,90 euros, le smartphone voit son prix chuter Ă 409,90 euros ; soit 190 euros de remise immĂ©diate de la part de l’opĂ©rateur.

Ă€ propos des caractĂ©ristiques du smartphone, le Huawei Mate 20 Pro est Ă©quipĂ© du processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, du système d’exploitation mobile Android 9.0, d’un Ă©cran 6,39″ FHD+ (rĂ©solution 3120 x 1440 pixels), de 6 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage et d’une batterie de 4200 mAh avec la technologie Huawei SuperCharge. CĂ´tĂ© photo, on retrouve un capteur avant de 24 MP et un capteur arrière de 40MP.

Pour la connectivité, la 4G, le Bluetooth 5.0, le NFC, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, l’USB-C et le lecteur d'empreintes digitales sont notamment de la partie. Enfin, le téléphone est fourni avec un câble USB Type-C, un chargeur, un kit mains-libres, un outil d’éjection de la carte SIM et un adaptateur jack 3,5 mm.

