Soldes Fnac hiver 2020 : 15€ offerts dès 100€ d’achat pour les adhérents

Durant les soldes d’hiver 2020, la Fnac propose un bon plan très intĂ©ressant pour ses adhĂ©rents. Ces derniers ont droit Ă 15€ offerts en bon d’achat pour toutes les commandes d’un montant minimum de 100€. Les 15 € de bon d’achat sont utilisables sur Fnac.com, mais aussi en magasins sur prĂ©sentation d’un code-barres reçu par mail.

Alors qu’un bon plan Darty permet de bĂ©nĂ©ficier de 15€ de rĂ©duction dès 150€ d’achat, 40€ dès 400€ et 80€ dès 800€, la Fnac propose Ă©galement une opĂ©ration spĂ©ciale rĂ©servĂ©e en exclusivitĂ© Ă ses adhĂ©rents. Jusqu’au lundi 13 janvier Ă 13 heures, ces derniers peuvent profiter d’un bon d’achat de 15€ pour toutes les commandes d’un minimum de 100€ sur les produits Ă©ligibles. Le bon d’achat est cumulable avec les soldes. Pour en profiter, l’adhĂ©rent devra saisir le code PROMO15 avant la validation de sa commande.

Le bon plan est valable dans la limite des stock disponibles et concerne uniquement les produits vendus et expĂ©diĂ©s par Fnac dont ceux Ă©ligibles couvrent de nombreuses catĂ©gories listĂ©es sur la page de destination de l’offre.  Le compte fidĂ©litĂ© de l’adhĂ©rent sera crĂ©ditĂ© de 15€. Ce bon d’achat pourra ĂŞtre utilisĂ© sur Fnac.com ou en magasin sur prĂ©sentation d’un code-barres envoyĂ© par mail pour les achats de plus de 10 € ( hors livres, MarketPlace, coffrets et cartes cadeaux, etc).

