Soldes été Rue du Commerce 2020 : les meilleures offres à ne pas rater

Les bons plans des soldes d’été c’est aussi du coté de l’enseigne en ligne Rue du Commerce qui pour l’occasion, propose des promos et réductions sur certains produits high-tech. Afin de vous aider à trouver la bonne affaire, nous avons sélectionnés ceux qui nous semble vraiment intéressants.

Pack gamer Logitech Prodigy à 89,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Pour commencer notre sélection des meilleurs bons plans soldes d’été rue du Commerce 2020, nous vous proposons ce pack gamer filaire Logitech Prodigy à 89.99 € au lieu de 149.99 € soit une remise de 60 € sur l’ensemble. Il inclut l’essentiel pour commencer à jouer sur PC. On retrouve ainsi le clavier G213, une souris G203 et un tapis XL G840. Un must have pour les joueurs disposant d’un budget limité.

Samsung Galaxy Buds à 99,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

On continue notre sélection avec la paire d’écouteurs Samsung Galaxy Buds qui passent à 99,99 € au lieu de 149,99 €. Les Samsung Galaxy Buds sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil embarquant la technologie Bluetooth 5.0 et de commandes et microphone. Via ces derniers, vous pourrez écouter votre musique favorite mais aussi passer des appels. En outre, ils offrent une qualité audio exceptionnelle ainsi qu’une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 6 heures d’écoute (+ 7 heures grâce au boîtier de charge inclus). Résistant aux éclaboussures et à la transpiration, il affichent un poids de 5,6 grammes sur la balance.

Aspirateur robot Roborock S5 Max à 399,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Excellent prix sur l’aspirateur robot Roborock qui passe à 399,99 € au lieu de 540,99 € en moyenne. Doté d’un grand réservoir d’eau d’une capacité de 280 ml, cet aspirateur robot peut-être contrôlé avec précision. Il est très silencieux, et est équipé d’une batterie Lithium-Ion lui offrant une excellente autonomie permettant jusqu’à 3 heures de nettoyage ininterrompue.

TV LED 4K 55″ 139 cm LG 55UM7000 à 449.99 €

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Si c’est un téléviseur qui vous intéresse, vous pouvez vous tourner vers le LG 55UM7000 qui est affiché à 449,99 € au lieu de 499,94 €. A ce tarif, il propose sans doute l’un des meilleurs rapport qualité prix du moment. D’une diagonale de 55 pouces avec une définition 4K UHD, ce dernier assure une qualité vidéo et audio haut de vol. Parmi les technologies d’amélioration de l’image, on a droit à la 4K Active HDR, Multi-HDR 10 et HLG.

Plutôt bien équipé coté connectivité, il embarque : 3 entrées HDMI, 2 ports USB, un Port Ci+ 1.4, 2 prises antenne, une entrée composite et un port Ethernet RJ45 (LAN). La partie audio est également plutôt bonne avec un mode Ultra Surround, un mode amplification des voix (Clear Voice) et un mode sonore automatique (ASC Adaptative Sound Control) le tout d’une puissance de 20W.

PC Portable Asus VivoBook S14 à 599.99 €

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

L’informatique n’échappent pas aux promotions des soldes d’été 2020. Il est ainsi possible de se procurer le Asus VivoBook S14 S412DA-EK320T à 599.99 € au lieu de 799 € soit une réduction de 200 €. Coté fiche technique, ce dernier embarque un écran 14 pouces de définition Full HD, un processeur AMD Ryzen 7-3700U, un SSD de 256 Go et 8 Go de mémoire RAM.

La partie graphique est assurée par une carte dédiée AMD Radeon RX Vega 10. Son clavier est rétroéclairé et le tout tourne sous Windows 10. Enfin, la partie connectique est composée d’un port HDMI, d’un port USB 3.1 type C et deux ports USB 3.1 et 2.0.

Samsung Galaxy Note 10 à 629 €

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Bon prix également pour le smartphone premium Samsung Galaxy Note 10 qui passe à 629 €. C’est la variante embarquant 256 Go coloris noir cosmos qui fait l’objet de ce bon plan. Sa fiche technique complète :

Processeur : Exynos 9825 Octo-Core cadencé à 2.7 GHz

: Exynos 9825 Octo-Core cadencé à 2.7 GHz Système : Android 9.0 Pie + Surcouche Samsung One UI

: Android 9.0 Pie + Surcouche Samsung One UI Ecran : Ecran Infinity 6.3’’, Dynamic AMOLED, résolution Full HD+ 1080 x 2280 pixels, 401 ppp, norme HDR10+, filtre de lumière bleue, Gorilla Glass 6

: Ecran Infinity 6.3’’, Dynamic AMOLED, résolution Full HD+ 1080 x 2280 pixels, 401 ppp, norme HDR10+, filtre de lumière bleue, Gorilla Glass 6 RAM : 8 Go

: 8 Go APN : Triple capteur 12 MP Dual Pixel (f/1.5-f/2.4) + Ultra Grand Angle 16 MP (f/2.2) + Téléobjectif 12 MP (f/2.1, zoom optique x2), HDR10+, stabilisation optique, caméra frontale 10 MP Dual Pixel (f/2.2)

: Triple capteur 12 MP Dual Pixel (f/1.5-f/2.4) + Ultra Grand Angle 16 MP (f/2.2) + Téléobjectif 12 MP (f/2.1, zoom optique x2), HDR10+, stabilisation optique, caméra frontale 10 MP Dual Pixel (f/2.2) Stockage : 256 Go

: 256 Go Connectivité : BT 5.0, GPS, A-GPS, Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), NFC, USB 3.1 Type-C, capteur d'empreintes sous l’écran, reconnaissance faciale

: BT 5.0, GPS, A-GPS, Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), NFC, USB 3.1 Type-C, capteur d'empreintes sous l’écran, reconnaissance faciale S Pen : niveau de pression 4096, temps de latence <70 ms, pointe 0.7 mm

niveau de pression 4096, temps de latence <70 ms, pointe 0.7 mm Batterie : 3500 mAh avec charge rapide 25W et charge sans fil 12W

: 3500 mAh avec charge rapide 25W et charge sans fil 12W Dimensions : 151 x 71.8 x 7.9 mm

PC Portable Asus ZenBook Duo à 1099.90 €

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Enfin, on termine avec un bon plan portant sur le PC portable haut de gamme Asus Zenbook Duo : il fait l’objet d’une réduction de 200 euros permettant de l’avoir à 1099,99 € au lieu de 1299,99 € en moyenne. Coté fiche technique, ce modèle embarque un écran 14 » Full HD ainsi qu’un écran tactile secondaire ScreenPad Plus, embarquant un processeur Intel Core i5-10210U, couplé à un SSD de 512 Go et 8 Go de RAM, avec une puce graphique Intel UHD Graphics et tournant sous le système d’exploitation Windows 10 ! Un concentré de technologie à prix contenu avec une partie son certifié Harman Kardon pour une meilleure expérience sonore sans distorsion.