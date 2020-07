Soldes été Rakuten 2020 : les meilleures offres à ne pas rater

Pendant les bons plans des soldes d’été 2020, Rakuten propose une pléiade de promotions et réductions sur un grand nombre de produits high-tech. De plus, l’enseigne en ligne a pour l’occasion mis en place des coupons donnant droit à 10 € ou 20 € offerts selon le montant de votre achat, valable sur tout le site uniquement le mercredi 15 juillet 2020.

Pour le premier jour des soldes d’été, Rakuten offre 10 € dès 59€ d’achat et 20 € dès 149 € d’achat

Pour le premier jour des soldes d’été, Rakuten vous permet de faire encore plus d’économies sur une large gamme de produits high-tech tels que les smartphones, les tablettes, le Hifi, ou bien encore les TV. Ainsi, deux coupons valables sur l’ensemble du site et limités à une seule commande par personne et aux 2000 premières utilisations sont disponibles :

10 euros offerts pour toute commande de 59 euros minimum avec le coupon RAKUTEN10

20 euros offerts pour toute commande de 149 euros minimum avec le coupon RAKUTEN20

Smartphones soldés sur Rakuten

Si vous souhaitez acquérir un smartphone pendant les soldes Rakuten d’été 2020, vous avez le choix parmi des modèles entrée / milieu de gamme tels que les Xiaomi Note 9 Pro ou le Xiaomi Mi 10 Lite ou bien encore le Galaxy A71 qui sont proposés à des tarifs très attractifs. Le Samsung Galaxy S20 5G ainsi que le Huawei P30 Pro, plus haut de gamme font également l’objet de réductions très intéressantes qui permettent de les acquérir à moindre coût.

Samsung Galaxy S20 5G 128 Go Gris soldé à 699 € qui passe à 679 € + 67,90 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Huawei P30 Pro 128 Go Double SIM Noir soldé à 499,99 € qui passe à 479,99 € + 23,99 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Samsung Galaxy A71 128 Go Double SIM Noir soldé à 334,99 € qui passe à 314,99 € + 15,75 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB Dual Sim – Grey soldé à 232,99 € qui passe à 212,99 € + 10,95 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Xiaomi Mi Note 10 Lite 128 Go Dual sim – Black soldé à 284,99 € qui passe à 264,99 € + 13,25 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Tablettes soldées sur Rakuten

Deux modèles de constructeurs différents sont en promotion pendant les soldes d’été 2020 sur Rakuten. L’iPad Pro d’Apple ainsi que la Galaxy Tab A (2019) de Samsung. En renseignant le code promo RAKUTEN20, vous bénéficiez de 20 € sur leur prix déjà soldé et accumulez des euros, remboursés en Superpoints.

Apple iPad 2019 Wi-Fi 128 Go 10.2 pouces Gris soldée à 378,99 € qui passe à 358,99 € + 17,99 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Samsung Galaxy Tab A (2019) 32 Go 10.1 pouces Noir soldée à 183,99 € qui passe à 163,99 €+ 8,20 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Soldes Hifi sur Rakuten

Si vous souhaitez vous équiper d’un casque audio ou d’écouteurs sans fil intra-auriculaires, vous pouvez faire de belles économies sur des produits populaires tels que le casque Bose QuietComfort 2, le Sony WH-1000XM3 ou bien encore les AirPods Pro qui passent sous la barre des 200 €.

Ecouteurs intra-auriculaires Sony WF-1000XM3 – Black soldés à 163,99 € qui passe à 143,99 € + 7,20 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Casque Sony WH-1000XM3 Black soldé à 222,99 € qui passe à 202,99 € + 10,15 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Bose QuietComfort 35 (Series II) – Rose Gold soldé à 212,99 € qui passe à 192,99 € + 9,65 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Airpods Pro soldés à 205,99 € qui passent à 185,99 € + 9 € remboursés en SP : CLIQUEZ ICI

Soldes TV sur Rakuten

Les TV n’échappent pas aux réductions pendant les soldes d’été 2020 sur Rakuten. Quatre modèles sont particulièrement intéressants pour les personnes voulant s’en équiper d’un ou en changer. Si vous souhaitez goûter aux plaisir de la technologie OLED, offrant des contrastes infinis, vous pouvez vous tourner vers l’un des deux modèles en promotion : le LG B9 (2018) avec une dalle de 55 pouces ou bien le Philips 754 d’une diagonale plus imposante (65 pouces). Si votre budget est plus serré, vous avez le choix entre un modèle LED de chez Sony et un de chez Philips, tous les deux de 55 pouces, sous la barre des 1 000 euros.