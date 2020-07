Soldes été Fnac Darty 2020 : les meilleures offres à ne pas rater

Les soldes Fnac Darty d’été 2020 permettent de profiter de réductions et promos sur un grand nombre de produits high-tech. Que vous soyez à la recherche d’un smartphone, un PC portable, un objet connecté, une console de jeu, vous trouverez certainement votre bonheur puisque toutes les catégories de produits font l’objet de promotions. Nous avons sélectionné les meilleures offres soldes d’été 2020 afin de vous aider dans votre quête de la bonne affaire.

Micro-casque Gaming Roccat Khan Aimo à 50 € [Soldes]

On commence notre sélection avec le casque-micro gaming Roccat Khan Aimo proposé à 50 € au lieu de 98,99 €. Certifié Hi-Res Audio, ce dernier vous permet d’être au coeur de l’action et du jeu. Avec sa large gamme de fréquences (de 10 Hz à 40 KHz), le Khan Pro vous procure des basses profondes, des mediums riches et des aigus clairs afin que vous puissiez entendre avec précision le moindre son qui vous entoure. Avec un poids de seulement 230 grammes et des coussins en similicuir, ce modèle restera parfaitement confortable, même après d’innombrables heures de jeu.

Casque sans fil supra-auriculaire Jabra Move Style Edition à 59,99 € [Soldes]

On reste dans l’univers audio avec cette fois-ci le casque sans fil supra-auriculaire Jabra Move Style Edition. A l’occasion des soldes d’été 2020, il voit son prix passer de 79,99 € à 59,99 €. Il embarque la technologie DSP qui assure une reproduction numérique épurée et performante. Adapté pour toutes les morphologies, son serre-tête est réglable et ultraléger. Vous avez également la possibilité de contrôler votre musique et vos appels directement depuis le casque.

Kit de démarrage Philips Hue E27 3 ampoules, 1 pont et 1 variateur à 83,85 € [Soldes]

L’univers des objets connectés est aussi mis à l’honneur lors de cette édition estivale des soldes. On peut ainsi se procurer le kit de démarrage Philips Hue E27 3 ampoules White ambiance, 1 pont de connexion Hue et 1 variateur à 83,85 € au lieu de 129 € soit une remise de 45,15 €. Idéal pour connecter son intérieur, le pont Hue vous permet de contrôler jusqu’à 50 ampoules ou lampes simultanément et d’avoir un oeil sur votre installation directement depuis votre smartphone, tablette via Wifi ou via la télécommande variateur fournie.

Enceinte portable JBL Link 20 à 129,99 € [Soldes]

70 € de réduction sur l’enceinte portable JBL Link 20 qui passe de 199,99 € à 129,99 € à l’occasion des soldes d’été 2020. Cette dernière intègre l’Assistant Google, ainsi que Chromecast et développe grâce à ses 2 haut-parleurs de 50 mm, une puissance totale de 20 Watts (2 x 10 Watts). La connexion avec les appareils compatibles se fait via WiFi et Bluetooth.

Très endurante, elle offre une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 10 heures d’écoute en continu. Enfin, elle a été conçue de façon à résister aux éclaboussures grâce à sa certification IPX7. Si vous avez des appareils connectés, vous pouvez également les contrôler en utilisant les plateformes Nest ou encore Philips Hue.

Smartphone Xiaomi Redmi 8 – 32 Go à 139 € [Soldes]

Proposé à 139 € au lieu de 169 €, le Xiaomi Redmi 8, smartphone entrée de gamme du constructeur chinois offre un excellent rapport qualité prix. Il arbore un grand écran LCD de 6,22 pouces avec protection Gorilla Glass 5. On retrouve également un capteur d'empreintes digitales, situé à l’arrière, sur le dos en plastique imitation verre.

Coté photo, le Redmi 8 embarque un double capteur composé d’un module principal de 12 mégapixels (f/1,8) et d’un second capteur de profondeur de 2 Mp. Les selfies sont assurés par une caméra frontale de 8 mégapixels (f/2,0). Si vous êtes à la recherche d’un smartphone offrant une autonomie de feu, le Redmi 8 est un excellent choix.

En effet, le terminal embarque une imposante batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide de 18W. Le tout est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 439, couplé à 3 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire interne.

Pack de 2 ampoules et 2 lampes connectées Philips Hue Play à 139,99 € [Bon plan]

Si vous envisagez d’enrichir votre gamme de produits Philips Hue ou commencer à vous en équiper, vous pouvez profiter de ce bon plan que proposent Darty et Fnac : le Pack Philips Hue comprenant deux ampoules connectées White & Colors ainsi que deux lampes connectées Philips Hue Play est à 139,99 € au lieu de 229,99 € soit une remise de 90 €.

Notez que pour pouvoir profiter des possibilités de ces ampoules et lampes connectées, vous devez également avoir un pont de connexion Hue. Une fois ces dernières synchronisées avec le pont, vous pouvez les contrôler facilement depuis votre smartphone ou tablette. Ce pack propose une infinité de couleurs et d’ambiances pour personnaliser à votre guise votre intérieur. Enfin, vous pouvez aussi les commander directement depuis votre assistant vocal Alexa ou Google.

Smartphone Oppo A9 128 Go à 199 € [Soldes]

Si vous souhaitez acquérir un smartphone sous la barre des 200 € proposant un excellent rapport qualité prix, vous pouvez vous tourner vers le Oppo A9. Ce dernier fait l’objet d’une réduction de 30 euros durant les soldes d’été 2020 et passe ainsi à 199 € dans sa variante 128 Go. Si vous désirez en savoir plus sur ce smartphone, alors faites un petit tour sur notre test et avis sur l’OPPO A9.

Pack tablette tactile Lenovo Tab M10 Wifi Gris + coque de protection + station d’accueil à 199,99 € [Soldes]

Besoin d’un tablette tactile ? Profitez des promotions des soldes d’été 2020 pour acquérir le pack incluant la tablette tactile Lenovo Tab M10 Wifi coloris gris avec une coque de protection et une station d’accueil à 199,99 € au lieu de 249,99 €.

Pour ce tarif contenu, vous avez une tablette performante avec un écran de 10,3 pouces de définition Full HD (1920 x1080 pixels), embarquant le processeur Processeur Mediatek Helio P22T Octo-core, 4 Go de mémoire RAM, une capacité de stockage de 128 Go extensible via le port micro SD.

Très compacte, elle est ultra fine avec une épaisseur de seulement 8,15 mm et affiche un poids de 460 grammes. Sa batterie de 5 000 mA vous assure jusqu’à 7 heures d’utilisation ininterrompue. Pour les visioconférences, la Lenovo Tab M10 embarque un capteur frontal de 5 MP et un capteur arrière de 8 MP. Le tout tourne sous Android Pie 9.0.

Smartphone Oppo Reno 2Z 128 Go à 279 € [Soldes]

A la recherche d’un smartphone n’excédant pas les 300 € ? Vous pouvez vous tourner vers l’excellent Oppo Reno 2Z qui propose un rapport qualité prix imbattable. Il est soldé à 279 €. Plutôt pas mal puisque ce dernier est habituellement vendu pour 319 €. Vous réalisez donc une économie de 40 € si vous l’achetez maintenant.

Ce smartphone milieu de gamme embarque un processeur : Helio P90 Octo-Core cadencé à 2.2 GHz couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne (extensibles via microSD). On retrouve un écran type AMOLED de 6.5 pouces de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, 394 ppi, Corning Gorilla Glass 5, avec un ratio de 91.1%.

Très endurant, il est équipé d’une batterie de 4000 mAh avec charge rapide VOOC 3.0. La partie photo est assurée par un capteur Sony IMX586 de 48 MP (grand capteur de 1/2.0″, ouverture f/1.7) + grand angle 8 MP (ouverture f/2.2) + mono 2 MP (ouverture f/2.4) + portrait 2 MP (ouverture f/2.4), Intelligence Artificielle, vidéo 4K, HDR, Timelapse, Slow-motion, Bokeh, vidéo stabilisée. A l’avant, un capteur 16 MP, ouverture f/2.0, flash à lumière douce. Le tout tourne sous Android 9.0 Pie (surcouche ColorOS 6.1)

Chromebook Lenovo S340-14Touch 14″ à 279,99 € [Soldes]

Si votre budget pour l’acquisition d’un PC portable ne dépasse pas les 300 euros, le bon plan qui suit pourrait vous intéresser. Le Chromebook Lenovo S340-14Touch 14″ est soldé à 279,99 € chez la Fnac et Darty. C’est plutôt pas mal sachant que ce modèle est généralement commercialisé à 399,99 € hors soldes.

Coté caractéristiques techniques, on retrouve un écran de 14 pouces de définition Full HD, un processeur Intel Celeron N4000 (entrée de gamme) suffisant pour quelques tâches bureautique, du surf sur internet et du multimédia. La mémoire RAM allouée est de 4 Go couplée à 64 Go de mémoire de stockage interne avec une puce graphique intégrée Intel Graphics HD. Très compact, avec des dimensions de 32,6 x 23,2 x 2,1 cm pour 1,4 kg, ce Chromebook conviendra aux personnes en quête de mobilité.

De la partie également, une webcam, une carte Wifi 802.11 ac, un lecteur de cartes micro SD, le Bluetooth 4.2, deux ports USB 3.0, un port USB type C afin que vous puissiez connecter tous vos périphériques nomades : baladeur MP3, PDA, disque dur externe, caméscope numérique. Enfin, sa batterie vous permet de l’utiliser jusqu’à 10 heures en continu et le tout tourne sous Chrome OS.

PC portable Asus E406MA-BV901TS + sacoche + Microsoft 365 Personnel (1 an) à 299,99 € [Soldes]

Toujours dans l’univers de l’informatique, un autre PC ultra portable avec un écran Full HD de 14 pouces fait l’objet d’une réduction pour les soldes d’été 2020. Il s’agit du PC portable Asus E406MA-BV901TS. Il passe de 379,99 € à 299,99 € grâce à une remise de 80 €. Livré avec une sacoche pour le transporter partout avec vous, il intègre également le logiciel Microsoft 365 Personnel (1 an) préinstallé.

La fiche technique est assez similaire au modèle présenté précédemment, avec un processeur Intel Celeron N4000, 4 Go de mémoire RAM, 64 Go de mémoire de stockage interne avec une puce graphique intégrée Intel UHD Graphics 600. Ce PC portable tourne en revanche sous Windows 10S, système intuitif et simple d’utilisation pour une expérience utilisateur inédite.

PC portable HP 14-dk0051nf 14″ à 337,49 € [Soldes]

A la base vendu pour 549,99 €, le PC portable HP 14-dk0051nf 14″ devient plus accessible pendant les soldes d’été 2020 chez la Fnac. Il voit son prix chuter à 337,49 €, ce qui représente une remise non négligeable de 212,50 €. Il embarque un processeur Intel Core i5 couplé à 4 Go de RAM installée et une capacité de stockage de 128 Go (SSD).

Petit point faible, la résolution de son écran antireflet bord à bord qui est seulement HD (1366 x 768 pixels). La partie graphique est assurée par une AMD Radeon Vega 3 (3Go) et on retrouve des connexions sans fil Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n. La partie connectique comporte un port Ethernet RJ-45, deux ports USB 3.0, un port HDMI et un port USB Type C. Le tout tourne sous Windows 10S édition familiale.

Apple Watch Series 4 Cellular 40 mm bracelet sport à 559,20 € [Soldes]

Si vous souhaitez acquérir ce qu’il se fait de mieux à l’heure actuelle en matière de montre connectée, vous pouvez vous tourner vers l’Apple Watch Series 4 Cellular 40 mm bracelet sport. Elle est justement en promotion à 559,20 € au lieu de 699,99 € dans le cadre des soldes d’été 2020 chez Fnac Darty.

Étanche jusqu’à 50 mètres, elle embarque le puissant processeur S4 64 bits, avec la puce sans fil W3 Apple. On retrouve une multitude de fonctions telles que : altimètre barométrique, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur électrique de fréquence cardiaque, accéléromètre amélioré jusqu’à 32 g, gyroscope amélioré, capteur de luminosité ambiante… Il s’agit du modèle cellulaire supportant la 4G LTE et UMTS, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS.

