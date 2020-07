Soldes d’été 2020 : dates, magasins participants, promos, toutes les infos

A la base censés débuter le 24 juin, les soldes d’été 2020 ont été repoussés à partir du 15 juillet à cause du contexte économique particulier dû à la pandémie de Coronavirus. Ils se déroulent sur 4 semaines et prendront donc fin le mardi 11 août 2020 inclus. Afin de vous y préparer au mieux, nous vous proposons dans cet article quelques conseils et astuces ainsi qu’un récapitulatif des meilleures offres et promotions à venir.

🤔Pourquoi les soldes d’été 2020 ont été repoussés ?

Comme nous vous le disions précédemment, les soldes d’été 2020 devaient avoir lieu du 24 juin au 22 juillet. C’est suite à une annonce faites le 2 juin par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, que la décision du report de la date initiale a été décidée. Elle a été fixé au mercredi 15 juillet 2020, ce en grande partie à cause des conséquences de l’épidémie de Covid19 en France. Cette décision vise à permettre aux commerçants de reconstituer leur trésorerie d’ici la période des soldes.

📅A quelle date et quelles enseignes participent aux soldes d’été 2020 ?

Les soldes d’été 2020 se déroulent du mercredi 15 juillet à 8h au mardi 11 août inclus. Durant 4 semaines, l’ensemble des commerçant en ligne mais aussi les magasins physiques proposeront des bons plans, réductions et promotions sur une large gamme de produits.

Si lors des éditions précédentes, les bons plans n’ont pas été aussi intéressants que ceux que l’on a pu voir lors de l’incontournable Black Friday, il est tout de même possible de faire quelques économies sur pas mal de références. Parmi les enseignes spécialisées dans la vente de produits « tech », on peut citer les suivantes :

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX SOLDES ETE 2020 AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX SOLDES ETE 2020 BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX SOLDES ETE 2020 CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX SOLDES ETE 2020 DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX SOLDES ETE 2020 FNAC

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX SOLDES ETE 2020 RUE DU COMMERCE

❓Comment ne manquer aucune bonne affaire lors des soldes d’été 2020 ?

Pour ne rater aucun des meilleurs bons plans soldes d’été 2020, nous vous invitons à ajouter cet article dans vos favoris. Le jour J et les jours qui suivront le lancement des soldes d’été 2020, l’équipe bons plans de Phonandroid relaiera les meilleures offres et promotions. Actualisez la page autant que possible pour ne passer à coté d’aucune offre qui vaut vraiment le coup.

Comme pour la plupart des autres grands événement shopping de l’année, les stocks de produits proposés en promotion sont souvent limités. Il faut donc faire preuve de réactivité pour acquérir l’article tant convoité. Enfin, une règle essentielle consiste à se limiter aux produits dont vous avez réellement besoin et se fixer-vous un budget à ne pas dépasserpour éviter les achats compulsifs.

🔥Quelques bons plans intéressants à 2 semaines des soldes d’été 2020

Si vous souhaitez faire de bonnes affaires, vous n’êtes pas obligé d’attendre le premier jour des soldes. En effet, de nombreux commerçants, que ce soit sur internet ou en boutique proposent régulièrement des bons plans présentés sous forme de « ventes flash » permettant d’acquérir des produits à des bons prix. En voici quelques uns que nous avons sélectionné pour vous à deux semaines du top départ des soldes d’été 2020.