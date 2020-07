Soldes été Cdiscount 2020 : les meilleures offres à ne pas rater

C’est parti pour les bons plans des soldes d’été 2020 sur l’enseigne en ligne française Cdiscount. Pendant 4 semaines, les promotions et réductions sur des milliers de produits permettent de réaliser pas mal d’économies et de bonnes affaires sur une large gamme d’articles high-tech. Nous avons sélectionné ici les bons plans qui nous semblent valoir vraiment le coup.

Volant de course Logitech G29 Driving Force à 229,99 €

Avis aux gamers fans de jeux de course. Cdiscount propose le volant de course Logitech Driving Force G29 + pédalier à 229,99 € au lieu de 392,88 €. Un bon plan idéal pour les personnes qui ont ou qui envisagent d’acheter une PS4, PS3, ou un PC. Ce pack est compatible PS4, PS3 et PC et vous assurera une expérience de jeu immersive dans les jeux de course automobile.

TV Continental Edison 58 » à 279,99 €

Les TV ne font pas exception lors des soldes d’été 2020 et profitent elles aussi de réductions assez intéressantes à l’image de ce modèle Continental Edison de 58 pouces 4K UHD qui passe de 355,51 € à 279,99 €. Non connecté, il faudra acquérir séparément un dongle Chromecast ou une box TV si vous souhaitez profitez de contenus multimédias en tous genres. On retrouve un tuner TV numérique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2 ainsi qu’une interface vidéo composite, 3 ports HDMI, 2 port USB et un SCART. Coté audio, ce modèle embarque 2 haut-parleur à canal principal intégré de 8 Watts chacun, soit une puissance totale de 16 Watts.

Trottinette électrique Xiaomi M365 à 299,99 €

La trottinette électrique Xiaomi M365 fait l’objet d’une promotion durant les soldes d’été 2020 faisant ainsi passer son prix sous la barre des 300 €, à très exactement 299,99 €. Une excellente affaire pour celles ou ceux voulant s’équiper d’une trottinette électrique sans y mettre toutes leurs économies. La M365 de Xiaomi est équipée d’une batterie de 7800 mAh offrant jusqu’à 30 km d’autonomie. D’un poids de 12,5 kg, la trottinette certifiée IP54 dispose d’une vitesse maximale de 25 km/h. Elle possède des phares ultra-lumineux, des feux arrière rouges et un double système de freinage à l’avant et à l’arrière. Enfin, la M365 est livrée avec un adaptateur secteur, une clé Allen, une buse de pompe pour pneus et 4 vis Allen.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 449,99 €

Excellent smartphone, le Samsung Galaxy Note 10 Lite devient plus accessible pendant les soldes d’été 2020. Cdiscount le propose sous la barre des 450 €, à très exactement 449 €. Ce Note 10 Lite arbore un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces compatible HDR, Always-On. Pour la partie hardware, le Note 10 Lite est équipé du Soc Exynos 9810, gravé en 10 nn et cadencé jusqu’à 2.7 Ghz, couplé à 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage extensible par microSDXC (jusqu’à 512 Go supplémentaires).

La capacité de sa batterie, qui est compatible la charge rapide de 25 Watts maximum est de 4 500 mAh. Parmi les technologies sans fil on retrouve le NFC, LTE (dual SIM), WiFi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS (Glonass, Beidou, Galileo) et USB type-C.

Samsung Galaxy S10e à 479 €

Envie de vous offrir le smartphone Samsung Galaxy S10e à petit prix ? Cela tombe bien, il est proposé à 479 € lors des soldes Cdiscount d’été 2020. Ce smartphone représente une excellente alternative aux modèles plus haut de gamme. Il arbore un écran Infinity-O, avec un seul trou dans la dalle AMOLED, le même que celui présent sur le Samsung Galaxy S10 mais avec une définition FHD+. Sous la capot, on retrouve un processeur maison Samsung Exynos 9820 Octo-coeur 2,8 GHz couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne ainsi qu’une batterie d’une capacité de 3 000 mAh. Le tout tourne sous Android 9.0 Pie. Plus d’information dans notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

Tablette tactile Huawei MatePad Pro à 499,99 €

Bon prix pour la tablette Huawei MatePad Pro qui voit son prix passer de 616,99 € à 499,99 €. Cette dernière utilise l’AppGallery avec toujours l’interface EMUI. Elle embarque le puissant processeur Huawei Kirin 990, couplé à une puce graphique GPU 16 cœurs Mali-G76 600 MHz, 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne extensible via microSD. Son écran IPS de 10.8 pouces propose une définition de 2560 x 1600 pixels. On retrouve également une batterie de 7 250 mAh lui assurant une excellent autonomie. Les technologies sans fil présentes comprennent le Wifi 802.11a/b/g/n/ac, et le Bluetooth 5.1.

Coté audio, on a droit à deux hauts-parleur Harman Kardon. Enfin, ce modèle intègre une multitude de capteurs tels que : dDétecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de gravité, capteur de température de couleur.

Apple iPhone XS Max 256 Go à 907,99 €

Profitez des soldes Cdiscount d’été 2020 pour acquérir l’iPhone XS Max dans sa variante 256 Go à moindre coût. Il est proposé à 907,99 € au lieu de 1209 €, soit une réduction de 360 €. Cet iPhone arbore un superbe écran OLED Super Retina OLED de 6.5″ de définition 1242 x 2688 pixels. Il intègre la puce A12 Bionic, l’iPhone XS Max qui lui assure des performances de haut vol. Elle est jusqu’à 15% plus rapide et jusqu’à 50% plus économe que la puce A11 Bionic, la A12 Bionic renforce également les performances graphiques dans les jeux.

Pour le reste, on retrouve 4 Go de mémoire RAM, un double appareil photo grand angle (ouverture f/1.8) et téléobjectif (ouverture f/2.4) 12 MP, zoom optique 2x, double stabilisation optique, vidéo 4K, caméra avant 7 MP (ouverture f/2.2), mode Portrait avec effet Bokeh, Animoji et Memoji, 256 Go de stockage interne et les connectivités sans fil 4G-LTE Advanced, NFC, BT 5.0, GPS, Face ID, Wi-Fi a/b/g/n/ac, connecteur Lightning. L’appareil à des dimensions de 157.5 x 77.4 x 7.7 mm pour 208 grammes.

PC portable Gamer – MSI Alpha 15 A3DD-019XFR à 921,49 €

Les personnes à la recherche d’un PC portable pour le jeu, peuvent se tourner vers ce bon plan qui permet d’acquérir le PC portable Gamer – MSI Alpha 15 A3DD-019XFR à 921,49 €. Il propose une fiche technique musclée pour faire tourner tous les derniers jeux sans sourciller.

Embarquant 16 Go de mémoire RAM (pouvant être étendus jusqu’à 64 Go) couplée à un processeur AMD RyzenTM 7 de 2e génération avec cœurs graphiques RadeonTM Vega et une carte graphique dédiée AMD Radeon RX 5500M, ce PC est exempt de système d’exploitation, ce qui signifie qu’il faudra au préalable en installer un pour pouvoir l’utiliser. Son écran de 15,6 pouces définition Full HD 1920 x 1080 pixels embarque les technologies MSI Matrix Display, FreeSync Technology, et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le stockage principal est assurée par un SSD d’une capacité de 512 Go.

PC portable Gamer Lenovo Legion Y540-17IRH à 960,15 €

On reste dans l’univers de l’informatique avec un autre PC portable dédié au jeu. Il s’agit du Lenovo Legion Y540-17IRH. Ce dernier fait l’objet d’une réduction faisant chuter son prix de 1299,99 € à 960,15 €. Si le modèle précédent embarquait des composant AMD, on a affaire ici à une machine équipée d’un processeur Intel Core i7 (9ème génération) 9750H / 2.6 GHz, 16 Go de mémoire RAM (2 x 8 Go), un SSD de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / Intel UHD Graphics 630.

Son écran offre une définition Full HD de définition 1920 x 1080 pixels avec les fonctions anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue de 72 %, taux de rafraichissement de 60 Hz. Il offre une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 5 heures d’utilisation en continue, ce qui n’est pas trop mal pour un PC dédié au jeu. Il est livré sans système d’exploitation.