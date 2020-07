Soldes été Boulanger 2020 : les meilleures offres à ne pas rater

Si vous avez suivi de près les bons plans des soldes d’été 2020, vous avez certainement pu voir qu’il est possible de réaliser de belles économies tout en se faisant plaisir. Boulanger, enseigne française spécialisée dans le high-tech propose tout comme les autres géants du e-commerce, des promotions permettant de dépenser moins en cette période de soldes estivales. On a fait le tour des meilleures offres qu’il propose pendant les soldes d’été 2020.

Enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 29,99 €

Prix inédit pour l’Amazon Echo Dot 3 qui passe pour la première fois sous la barre des 30 €, à très exactement 29,99 € chez Boulanger. Cette petite enceinte connectée qui intègre l’assistant vocal Alexa vous permet d’avoir un aperçu rapide sur l’heure mais aussi sur la température directement depuis son affichage LED qui s’ajuste à la lumière ambiante pour plus de confort d’utilisation.

Ecran connecté Lenovo Smart Display à 77,99 €

40% de réduction sur l’écran connecté Lenovo Smart Display qui passe ainsi de 129,99 € à 77,99 € dans le cadre des soldes d’été 2020. Principal concurrent des Echo Show 8 d’Amazon et du Google Nest Hub, cet écran propose de nombreuses fonctionnalités.

Il intègre ainsi un IPS de 8 pouces embarquant une résolution de 1280 x 800 pixels avec une enceinte intégrée composé de deux haut-parleurs d’une puissance de 10 Watts chacun. Grâce à ce dernier, vous avez la possibilité de visionner des films et des vidéos sur YouTube, écouter vos musiques favorites ou encore admirer vos photos.

Sa webcam de 5MP ainsi que son microphone intégré, vous permettent de garder le contact avec vos proches en les appelant en visioconférence. Enfin, il est compatible avec plus de 1500 appareils intelligents. Compatible avec l’assistant Google, il intègre les commandes vocales et met en place chacune de vos demandes.

Ecran connecté Google Nest Hub à 89.99 €

Un autre bon plan connecté permet de s’équiper de l’écran connecté Google Nest Hub à moindre coût. Habituellement commercialisé à 129.99 €, il voit son prix chuter à 89,99 € sur Boulanger. Cet écran connecté intelligent embarque l’assistant Google et vous donne la possibilité de contrôler vos dispositifs connectés grâce à son écran tactile de 7 pouces.

Qui dit connecté, dit également technologies sans fil : les connectivité sans fil Wi-Fi 802.11b/g/n/ac et le Bluetooth sont donc de la partie. Grâce à cet accessoire ingénieux, visionner des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos n’a jamais été aussi simple et intuitif. Plus d’informations dans notre test complet du Google Nest Hub.

Oppo A5 à 149 €

Prix en baisse pour le smartphone Oppo A5 qui grâce à une réduction de 25% voit son prix passer à 149 e au lieu de 199 e en moyenne. Lancé fin 2019, ce smartphone entrée de gamme dispose de nombreux atouts : On retrouve in grand écran de 6,5 pouces (définition 1600 x 720 pixels), un processeur milieu de gamme Qualcomm Snapdragon 665 octa-core cadencé jusqu’à 2 GHz et épaulé par une mémoire RAM de 3 Go, suffisants pour faire tourner n’importe quelle application.

Monstre d’autonomie, sa batterie d’une capacité de 5000 mAh vous permet de l’utiliser au moins une journée et demie sans passer par la case recharge. Enfin, la partie photo est assurée par un capteur principal de 12+8+2 MP et un capteur secondaire de 8 MP.

Montre connectée Huawei Pack Watch GT 2 Marron 46mm + enceinte Bluetooth à 179 €

Belle offre sur le pack comprenant la montre connectée Huawei Watch GT 2 Marron 46mm avec une enceinte sans fil Bluetooth 510B. Le tout est affiché à 179 e au lieu de 288 € soit une réduction de 37%. La Huawei Watch GT 2 est dotée d’un écran rond type AMOLED de 1,2 pouces de définition 390 x 390 pixels et affiche des images claires et précises. En plus de l’heure, vous avez accès à tout un tas d’informations plus utiles les unes que les autres. Vous pouvez par exemple voir directement sur votre smartphone le nombre de pas que vous avez effectués.

Pack Maison Connectée à 179.99 €

Si vous envisagez de connecter votre maison, le pack maison connectée que propose Boulanger pourrait vous séduire. Alors qu’il est en temps normal proposé à 299,99 €, il est actuellement en promo à 179,99 € soit une réduction de 120 €. Vous avez pour ce tarif contenu un tas d’objets connectés parmi lesquels : l’assistant vocal Google Home Mini + 1 Google Chromecast + 1 prise connectée Philips Hue + 1 pont de connexion Hue + 1 télécommande Hue Dim Switch + 2 ampoules E27 Hue White and Colors.

Barre de son Samsung HW-Q70R à 399 €

Avoir une TV avec une excellente qualité d’image c’est bien, encore faut-il que la partie audio soit à la hauteur. Pour celles ou ceux voulant optimiser leur installation TV, l’acquisition d’une barre de son TV s’avère être une étape obligatoire. Il y a justement le modèle Samsung HW-Q70R qui est à 399 € au lieu de 699 € !

Avec une puissance de 300 Watts, elle est livrée avec un caisson de basse sans fil (160W). La technologie Dolby Atmos, offrant un son des plus immersifs ainsi que les connectivités sans fil Bluetooth et Wifi sont également de la partie. Assez compacte, elle a des dimensions de 110 x 5.9 x 10 cm. Pour la connectique, on retrouve une entrée optique, une sortie optique, une entrée HDMI et une sortie HDMI.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 449 €

S’il était à la base commercialisé à 609 €, il est possible d’avoir aujourd’hui le Samsung Galaxy Note 10 Lite pour seulement 449 €. Gamme Note oblige, le stylet S Pen et bien évidemment de la partie. Pour le reste, on retrouve un écran Super AMOLED d’une diagonale imposante de 6,7 pouces, un processeur Exynos 9810 bien que remontant à l’année du Galaxy S9/S9+ reste très performant en 2020. En tout cas plus que la plupart des puces milieu de gamme de cette année.

Samsung Galaxy Note 10 à 649 €

Enfin, on termine notre sélection avec un smartphone très performant : le Samsung Galaxy Note 10 ! Le smartphone haut de gamme est disponible à 649 € pour les soldes d’été Boulanger. Le Samsung Galaxy Note 10 est doté d’un écran Infinity Full HD+ de 6,3 pouces, d’un processeur Exynos 9825 Octo-Core cadencé à 2.7 GHz, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go, d’une batterie de 3500 mAh avec charge rapide et de l’OS mobile Android (avec une surcouche Samsung One UI).

Pour la photo, on notera la présence d’un triple capteur 12 MP + 16 MP + 12 MP et d’une caméra frontale de 10 MP. Enfin, le Galaxy Note 10 propose le Bluetooth 5.0, le GPS, le A-GPS, le Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), le NFC, la norme USB 3.1 Type-C, le capteur d'empreintes sous l’écran et la reconnaissance faciale.