Soldes été Amazon 2020 : les meilleures offres à ne pas rater

Les bons plans des soldes d’été 2020 qui ont débuté ce mercredi 15 juillet permettent de faire un maximum d’économies grâce à des promotions très intéressantes sur un grand nombre de produits high-tech comme les smartphones pour ne citer qu’eux. A l’image des autres enseignes telles que Darty / Fnac, Cdiscount ou Rakuten le géant du américain du e-commerce Amazon propose aussi des ventes flash et réductions sur pas mal d’articles. Voici celles qui nous semblent valoir vraiment le coup.

Enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 à 24,99 €

On commence notre sélection des meilleures promos soldes d’été Amazon avec l’enceinte connectée Echo Dot 3 qui voit son prix chuter à 24,99 € au lieu de 59,99 €. Cette version propose par rapport à la génération précédente un design plus moderne avec des ligne plus arrondies.

Très compact, il offre un tas de fonctionnalités plus utiles les unes que les autres telles que la possibilité d’écouter vos morceaux favoris en streaming depuis les services Amazon Music, Spotify ou encore Deezer. Vous avez également la possibilité de connecter votre Echo Dot à votre propre enceinte ou système HiFi dédié via Bluetooth ou avec un câble audio de 3,5 mm.

Carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra – 400 Go à 50,99 €

Les personnes à la recherche d’une solution de stockage externe peuvent profiter de ce bon plan qui permet de s’équiper de la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra d’une capacité de 400 Go à 50,99 €. Pour ce tarif contenu, vous aurez des vitesses de transfert jusqu’à 100 Mo/s, ce qui vous permettra de déplacer jusqu’à 1 200 photos en une minute seulement.

Clavier mécanique Logitech Romer-G G413 à 54,99 €

L’univers de l’informatique ne fait pas exception aux promotions des soldes d’été 2020. Il est par exemple possible d’acquérir le clavier mécanique Logitech G413 à 54,99 € au lieu de 99,99 € en moyenne. Idéal pour les joueurs en quête de réactivité et vitesse, ce modèle offre des performances de haut vol et intègre les switch Romer-G très appréciés par les professionnels de l’eSports du monde entier.

Amazon Echo 3ème génération à 54,99 €

Les objets connectés sont très convoités lors des soldes d’été. Le géant américain de l’e-commerce profite donc logiquement de cette période promotionnelle pour brader ses appareils Alexa très réputés. Après l’Echo Dot 3, c’est donc au tour de Echo 2 3 d’être victime d’une baisse de prix. Il est disponible à 54,99 € au lieu de 99,99 €.

C’est à ce jour le meilleur prix constaté depuis sa commercialisation. Ce modèle plus puissant que l’Echo Dot 3 diffuse un son premium à 360 degrés, intègre un égaliseur, est compatible multi-room, et conviendra aux personnes désirant bénéficier d’une expérience audio de qualité.

Enceinte sans fil Ultimate Ears Boom 2 Lite à 59 €

Si vous êtes un adepte de musique nomade, vous apprécierez ce bon plan qui permet de se procure la Ultimate Ears Boom 2 Lite à 59 € au lieu de 79 € sur Amazon. Cette dernière offre un son équilibré et puissant, une certification IPX7, soit résistante à une immersion dans l’eau jusqu’à 1m de profondeur pendant 30 minutes.

Souris sans fil Gamer Logitech G703 à 64,99 €

Si vous êtes jouer sur PC, le bon plan quo suit est fait pour vous ; la Logitech G703 fait l’objet d’une réduction de 35% sur Amazon. Ce modèle est en effet proposé à 64,99 € au lieu de 99,99 €. Dotée de la technologie sans fil Lightspeed pour une expérience de jeu hautes performances, elle est équipée du capteur optique Hero 16K, qui offre une précision nouvelle à votre souris allant jusqu’à 16 000 PPP tout en ne générant ni lissage, ni filtrage, ni accélération.

SSD externe Samsung T5 de 1 To à 169.99 €

Très bon prix également sur le SSD externe Samsung T5 d’une capacité de 1 To qui passe à 159 € au lieu de 199 € en moyenne. Ce dernier offre des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 540 Mo/s, de l’USB 3.1 Gen2 via l’interface USB Type-C et d’une garantie de 3 ans.

Montre connectée Huawei GT Watch 2 bracelet acier gris à 209 €

Initialement commercialisée à 279 €, la montre connectée Huawei Watch GT 2 fait l’objet d’une réduction de 70 € sur Amazon pendant les soldes d’été 2020. Cette dernière embarque un processeur Kirin A1, 4 Go de mémoire interne, et se révèle très réactive dans toutes les conditions.

Son look à la fois sportif et élégant lui confère un aspect de produit de qualité très bien fini. Elle est principalement destinée aux sportifs, puisqu’on retrouve un capteur de rythme cardiaque situé au dos de la montre. Vous pouvez ainsi avoir un rapide aperçu sur vos efforts lors de vos entraînements (marche, course, vélo, nage, etc.), mais d’obtenir des informations précieuses sur votre votre niveau de stress. Très polyvalente, la GT 2 intègre également une puce GPS et propose une fonction de surveillance du sommeil, le tout accessible directement depuis l’application Huawei dédiée.

PC portable Huawei Matebook D 15 2020 à 549,99 €

Si vous souhaitez acquérir un PC portable, vous pouvez vous tourner vers le Huawei Matebook D 15 2020 qui passe à 549,99 € au lieu de 699 € en temps normal. Ce dernier offre une fiche technique permettant de l’utiliser aussi bien en bureautique, qu’en multimédia. Son design se rapproche de très près à celui que l’on peut voir sur les Macbook d’Apple.

Drone DJI Mavic Pro Platinium Combo à 849 €

On termine cette sélection avec une offre très intéressante qui permet d’avoir le drone DJI Mavic Pro Platinium Combo à 849 €. C’est un excellent tarif puisqu’il est proposé hors promo à 1299 €. Vous réalisez donc une économie de 450 € si vous l’achetez aujourd’hui.

Dans le pack combo, vous avez bien entendu le drone mais aussi un grand nombre d’accessoires qui vous permettront de profiter de ce dernier au maximum : une radiocommande, des hélices, trois batteries de vol, une station de recharge de batterie, un sac de rangement et un sac à bandoulière (entre autres). Le Mavic Pro Platinum se décline dans un corps compact et un design léger, à la fois puissant et attrayant.