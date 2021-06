Soldes été 2021 : la trottinette Xiaomi Mi 1S passe à 329 euros

Si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique, alors ce bon plan pourrait vous permettre d'en acheter une à un bon rapport qualité prix. Actuellement et certainement pour une courte période, la Xiaomi Mi 1S profite d'un tarif correct du côté de l'enseigne en ligne Cdiscount.

Les soldes d'été sont lancés et ce jusqu'au 27 juillet 2021 inclus, 4 semaines de bonnes affaires, et dans le cadre de la première journée de l'évènement, Cdiscount propose un bon prix sur la Xiaomi Mi 1S : 329.99 euros avec la livraison gratuite (en point relais ou à domicile).

Cette trottinette électrique de Xiaomi est équipée de pneus de 8,5 pouces, d'un moteur d'une puissance maximale 500 W et d'une batterie de 7650 mAh assurant une autonomie jusqu’à 30 km (elle se charge complétement en 5h30).

Elle peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et peut supporter un poids maximum de 100 kilogrammes. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth, cette trottinette peut se connecter aux smartphones Android (Android 4.3 et versions supérieures) et iPhone (iOS 9.0 et modèles ultérieurs).