Soldes été 2020 : le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Laser est à un super prix sur Fnac et Darty

Le Xiaomi Mi Laser 150 est un vidéo projecteur tout-en-un qui sert également de Box Android TV et propose une barre de son intégrée. Vendu habituellement à 1590 €, son prix passe en dessous de 1200 € à l’occasion des soldes d’été 2020 sur Fnac et Darty, soit près de 25% de réduction. Vous réalisez une économie de 391 €.

Grâce au Xiaomi Mi Laser, plus besoin d’une source externe pour vos projections. Ce vidéoprojecteur tout-en-un est entièrement autonome grâce à son système Android TV et sa barre de son intégrée qui vous permet de projeter des films, séries, ou encore des slides professionnelles sur support géant avec des images d’une taille pouvant aller jusqu’à 150 pouces ou 3,80 m de diagonale. Le tout en plaçant l’appareil à seulement 50 cm du support.

Il s’agit en effet d’un vidéoprojecteur à très courte focale. Grâce à technologie DLP doublée d’un système d’éclairage laser, il permet de projeter des images Full HD d’une excellente qualité avec un rapport de contraste de 3000:1 pour une luminosité maximale de 5000 lumens. Sa capacité de stockage interne est de 16 Go. Enfin, la barrent de son intègre 4 enceintes pour une expérience audiovisuelle immersive. Niveau connectique, on retrouve 3 ports HDMI pour la vidéo, une entrée optique et un port Jack 3,5 mm pour la partie audio, d’un port USB 3.0 ou encore d’une connectique Ethernet.

Habituellement vendu au tarif de 1590 €, le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Laser voit son prix passer sous la barre des 1200 € chez Fnac et Darty à l’occasion des soldes d’été 2020. Il est proposé très exactement à 1199 €, soit une réduction de 391 € ou de 25%. C’est encore mieux que lors dès French Days où son prix était passé à 1290 €.

