Soldes été 2020 : la TV OLED LG55C9 à prix cassé sur Cdiscount

Sur Cdiscount, un bon plan dans le cadre des soldes d’été 2020 permet de s’équiper de la TV OLED LG55C9 à moindre coût. Grâce à une réduction de 63 €, il est possible d’acquérir ce modèle haut de gamme de 2019 à 1339,99 € au lieu de 1403,99 €.

Même si le LG55C0 est un modèle de 2019, ce denier n’a rien à envier aux derniers téléviseurs sortie en 2020. Pour les bons plans des soldes d’été 2020, il passe sous la barre des 1400 € à plus exactement 1339,99 € du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount. Il arbore une dalle OLED Ultra fine d’une diagonale de 139 cm de définition 4K UHD avec des contrastes infinis et un design très moderne.

Son processeur A9 de deuxième génération offre une navigation très rapide et fluide dans la navigation des menus et applications. C’est l’interface LG WebOS 4.5 que l’on retrouve, une des plus épurée du marché avec Android TV. De la partie également, les technologies Dolby Atmos pour la partie son et Dolby Vision pour l’image.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu’une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque. Un des meilleurs téléviseurs OLED du marché à prix accessible pendant les soldes d’été Cdiscount 2020.