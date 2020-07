Soldes été 2020 : l’excellente trottinette Xiaomi M365 Pro sous la barre des 395€ !

Découvrez un nouveau bon plan dans le cadre des soldes d’été 2020 ! Si vous cherchez une belle affaire sur la Xiaomi M365 Pro, sachez que l’excellente trottinette du constructeur chinois passe sous la barre des 395 euros. Tous les détails de l’offre sont à consulter dans la suite de l’article.

Vous avez exactement jusqu’au vendredi 31 juillet 2020 pour vous procurer la Xiaomi M365 Pro en promotion sur la plateforme Acheter sur Google à l’occasion des bons plans consacrés aux soldes d’été 2020.

Par l’intermédiaire du vendeur Darty, il est donc possible d’acquérir la trottinette électrique à exactement 394,68 euros au lieu de 429 euros. Pour obtenir le tarif indiqué, il faudra saisir ou cocher le coupon PROMOJUILLET8 qui vous donne droit à 8% de remise, au cours de l’étape du panier.

La Xiaomi M365 Pro pliable est équipée d’une batterie de 12800 mAh offrant une autonomie maximale de 45 km (pour un temps de charge de 8 heures). D’un poids de 14,2 kg, la trottinette peut aller jusqu’à 25 km/h. Grâce à la connectivité Bluetooth et une application compatible iOS et Android, vous pouvez connecter votre trottinette à votre smartphone. L’application vous permet d’allumer votre trottinette à distance, de mettre à jour son logiciel, d’afficher les statistiques comme le kilométrage, l’autonomie restante et la vitesse en temps réel et d’activer le régulateur de vitesse. Enfin, la trottinette électrique est livrée avec un guide de démarrage rapide, un chargeur, une clé hexagonale, 5 vis, et une buse de gonflage.