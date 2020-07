Soldes été 2020 : le top des offres sur les produits Xiaomi

Les produits Xiaomi sont à l’honneur et il est possible de faire de bonnes affaires en profitant des bons plans des soldes d’été 2020. Smartphones, trottinettes électriques, vidéoprojecteurs, les catégories de produits sont variées et il y en a pour tous les goûts et budgets.

Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 à 29,99 €

Envie de vous offrir un bracelt connecté pas cher et performant ? Optez pour le Xiaompi Mi Band 4 ! Il est soldé du coté de l’enseigne de la Fnac qui le propose pour l’occasion à 29,99 € au lieu de 39,99 € en moyenne. Le Xiaomi Mi Band 4 dispose de fonctions comme le suivi d’activités, l’accéléromètre, le capteur de fréquence cardiaque et le gyroscope.

En outre, il est équipé d’un écran tactile AMOLED de 0,95 pouce, d’une batterie de 135mAh (lui permettant d’avoir une autonomie de 20 jours), d’un niveau d’étanchéité 5 ATM et est compatibilité avec les systèmes Android (4.4 et supérieur) et iOS (9.0 et supérieur).

Xiaomi Mi TV Box S à 48,99 €

Habituellement proposée à 69,99 €, la Xiaomi Mi TV Box S est proposée moins chère du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount. Il est possible de l’avoir sous la barre des 50 € à très exactement 48,99 €. Coté fiche technique, cette box TV embarque 2 Go de mémoire RAM ainsi que 8 Go d’espace de stockage interne (extensible grâce à son port USB 2.0 intégré).

Coté connectique, on retrouve une entrée HDMI, le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz et le Bluetooth sont de la partie. La Xiaomi Mi Box S 4K UHD tourne sous le système Android TV qui dispose de nombreuses applications telles que myCANAL, Molotov, Netflix, Youtube ou encore Disney+. Enfin, comme son nom l’indique, la passerelle supporte nativement les contenus 4K et HDR.

Smartphone Xiaomi Redmi 8 – 32 Go à 139 €

Le Xiaomi Redmi 8 fait l’objet d’une réduction sur les sites des enseignes Darty et la Fnac qui le proposent à prix réduit pendant les soldes. Il est à 139 € au lieu de 169 € en moyenne. Le smartphone arbore un grand écran LCD de 6,22 pouces avec protection Gorilla Glass 5. On retrouve également un capteur d'empreintes digitales, situé à l’arrière, sur le dos en plastique imitation verre.

Son point fort est clairement son autonomie, excellente, grâce à sa batterie intégrée de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide de 18W, assez rare pour un smartphone de cette gamme. La partie photo est assurée par un double capteur composé d’un module principal de 12 mégapixels (f/1,8) et d’un second capteur de profondeur de 2 Mp. Les selfies sont assurés par une caméra frontale de 8 mégapixels (f/2,0). Le tout est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 439, couplé à 3 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire interne.

Trottinette électrique Xiaomi M365 à 299,99 €

On continue notre sélections de produits Xiaomi soldés avec la trottinette électrique M365 qui passe sous la barre des 300 € sur Cdiscount à très exactement 299,99 €. Cette dernière offre une autonomie de 30 km avec une vitesse maximale de 25 km / h. En outre, la M365 de Xiaomi est équipée d’une batterie de 7800 mAh et affiche un poids de 12,5 kg. Certifiée IP54, elle est équipée de phares ultra-lumineux, des feux arrière rouges et un double système de freinage à l’avant et à l’arrière. Enfin, la M365 est livrée avec un adaptateur secteur, une clé Allen, une buse de pompe pour pneus et 4 vis Allen.

Vidéoprojecteur Xiaomi Mi Laser à 1199 €

Procurez-vous le vidéo projecteur Xiaomi Mi Laser à prix cassé pendant les soldes d’été 2020. Darty et la Fnac le proposent à 1199 € au lieu de 1299 € soit une réduction de 100 €. Via ce dernier, vous pouvez regarder vos films, directement depuis chez vous, sans avoir à passer par une source externe.

Il embarque le système Android TV ainsi qu’une barre de son intégrée qui vous permet de projeter des films, séries, ou encore des slides professionnelles sur support géant avec des images d’une taille pouvant aller jusqu’à 150 pouces ou 3,80 m de diagonale. Le tout en plaçant l’appareil à seulement 50 cm du support.