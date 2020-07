Soldes été 2020 : le top des offres sur les TV 4K

Les soldes d’été permettent de faire de belles affaires, notamment dans l’univers de la TV. Si vous êtes à la recherche d’un modèle 4K, vous pouvez profiter des bons plans de soldes d’été 2020 pour en acquérir un à moindre coût. Afin de vous aider dans votre choix, nous avons sélectionné les meilleures offres soldes d’été 2020 portant sur les TV 4K.

TV LED LG 55UM7000 à 449,99 €

On commence avec cette TV LED LG 55UM7000 d’une diagonale de 55 pouces (139cm) proposée à 449,99 € dans le cadre des soldes d’été 2020 sur Rue du Commerce. Coté caractéristiques techniques, ce modèle exploite la technologie d’affichage Full LED couplée aux technologies d’amélioration de l’image telles que la 4K Active HDR, Multi-HDR 10 et HLG.

Elle propose une connectivité plutôt bien fournie avec entre autre 3 ports HDMI, 2 ports USB, une interface CI+, 2 prises antenne, 1 entrée composite et un port Ethernet RJ45. La partie audio propose plusieurs modes tels que : Ultra Surround, un mode amplification des voix (Clear Voice) et un mode sonore automatique (ASC Adaptative Sound Control) le tout d’une puissance de 20W. Enfin, elle assure une compatibilité avec LG Smart Speaker WK7, WK9, Apple Airplay2, Miracast / WIDI.

TV LED LG 65UK6300PLB à 599 €

On reste sur Rue du Commerce avec cette fois toujours un modèle de marque LG mais avec une diagonale plus imposante, à savoir 65 pouces (164cm). Il s’agit de la LG 65UK6300PLB qui fait l’objet d’une réduction de 150 € et voit ainsi son prix chuter de 759 € à 599 €.

Sa dalle exploite la technologie d’affichage Full LED et offre une définition 4K. On retrouve pour la partie connectique 3 ports HDMI, 2 ports USB 2.0, 1 entrée vidéo composite/vidéo en composantes, 1 port LAN et 1 sortie audio numérique (optique).

compatible HDR10 et connectée cette Smart TV est capable de faire tourner NetFlix et YouTube en 4K grâce à l’intégration du Wifi. La partie audio est assurée par 2 haut-parleurs de 10 Watts chacun, soit une puissance totale de 20 Watts. Enfin, concernant les améliorations d’image, on retrouvera : 4K Upscaling, Dynamic Color Enhancer et True Color Accuracy.

TV LED Sony KD49XG7996 à 638,99 €

Continuons notre sélections des meilleures offres soldes d’été 2020 portant sur les TV 4K avec un modèle de la marque Sony. La Sony KD49XG7996 passe à 638,99 € grâce à une réduction de 186 € dans le cadre des soldes d’été. Ce modèle de 2019 offre une connectique riche avec notamment 3 ports USB, 4 entrées HDMI et 1 prise casque, pour accueillir facilement votre contenu USB, un lecteur Blu-Ray, une console de salon, un ensemble Home Cinéma, etc…

Le téléviseur est équipé de la technologie ClearAudio+ qui affine le son du téléviseur pour plus de réalisme. Connecté, il tourne sous Android TV et assure une compatibilité avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Pour la partie audio, il intègre les technologies S-FORCE Front Surround Sound, DTS Digital Surround.

TV LED Panasonic TX-65GX700E à 665,99 €

Le téléviseur Panasonic TX65GX700 avec sa technologie LED et son traitement d’image avancé offre de magnifiques images en UHD 4K sur une diagonale de 164 cm. Il peut gérer les contenus HDR10, HDR10+ et HDR HLG. Accédez à internet à partir du navigateur internet intégré, vous pouvez également utiliser la fonction mirroring (miroir). Il est soldé à 665,99 € sur Cdiscount.

TV LED LG 65UM7450 à 649 €

Du coté de Boulanger, il est possible de se procurer la LG 65UM7450 pour 649 € au lieu de 899 € grâce à une remise de 28% . Ce téléviseur d’un grand écran de 164 cm (65″) définition 4K UHD est également connecté et embarque l’interface WebOS, propre à LG. Il est compatible avec le Google assistant et Amazon Alexa mais aussi Airplay 2 d’Apple. On retrouve 3 ports HDMI, 2 ports USB et une partie sonore soutenue par 2 haut-parleurs de 10 Watts chacun.

TV Philips The One 65PUS7354 à 699.99 €

Enfin, on termine notre sélection avec un modèle Philips : la Philips The One 65PUS7354 qui est proposée du coté de chez Darty à 699.99 €. Plutôt pas mal puisque ce modèle qui embarque la technologie Ambilight, permettant de projeter des jeux de lumière sur le mur situé derrière le téléviseur, procurant ainsi une immersion totale dans les films et autres programme est habituellement vendue aux alentours des 1 000 euros.

Son écran LCD 4K de 65 pouces est compatible HDR10+ et Dolby Vision, et même Dolby Atmos pour le son. Connectée, vous avez accès à des contenus multimédias tels que Netflix, Youtube, Prime Vidéo etc… Tournant sous Android TV 9.0, cette TV Philips est également compatible avec les assistants de Google et d’Amazon (Alexa) permettant un contrôle vocal à distance via la télécommande.

Enfin, la partie connectique n’est pas en reste puisque le 65PUS7354 embarque 4 entrées HDMI compatibles Arc, 3 ports USB, une sortie audio numérique optique et une prise casque. Le tout est complété par le Bluetooth et Wi-Fi.