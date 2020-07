Ce bon plan informatique pourrait intéresser un grand nombre de personnes intéressées par l’acquisition d’un PC portable pour le jeu. Cdiscount propose le modèle Lenovo Legion Y540-15IRH en promotion à 922,99 € au lieu de 1399 € en moyene. Une offre très intéressante à saisir d’urgence.

Embarquant une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 2060, un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300HF / 2.4 GHz, une mémoire vive de 16 Go et un SSD de 512 Go, le Lenovo Legion Y540-15IRH s’affiche à un prix imbattable sur Cdiscount dans le cadre des bons plans des soldes d’été 2020 : 922,99 €.

Ce dernier arbore un écran d’un diagonale de 15,6 pouces, de définition Full HD, avec gamme de couleurs étendue de 45 %, fonction anti-éblouissement et taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est également équipé d’un clavier pleine taille à rétroéclairage blanc et d’un système thermique optimisé pour assurer un fonctionnement plus silencieux et mieux refroidi.

Avec seulement 24 mm d’épaisseur pour un poids de 2,3 kg, le PC portable Legion Y540 a été conçue de façon à offrir l’équilibre idéal entre performances de jeu exceptionnelles et portabilité. Enfin, il faudra prévoir l’acquisition séparée d’un système d’exploitation pour pouvoir l’utiliser puisque ce dernier est livrée sans OS.