Soldes été 2020 : l’iPhone 8 Plus (128 Go) est à un super prix chez Rue du Commerce !

À la recherche d’une promotion sur l’iPhone 8 Plus (variante 128 Go) pour ces soldes d’été 2020 ? Profitez de ce bon plan Rue du Commerce pour acquérir le très bon smartphone de chez Apple qui passe sous la barre des 500 euros !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez raté le bon plan soldes d’été 2020 sur l’iPhone XR chez Rue du Commernce, vous pouvez vous rattraper avec cette nouvelle offre. Cette fois-ci, c’est au tour de l’iPhone 8 Plus de faire l’objet d’une jolie baisse de prix. Affiché en temps normal à 709 euros, le smartphone de la marque à la pomme voit son tarif diminuer à exactement 499,99 euros. À titre d’information, il n’y a aucuns frais de port supplémentaires si la livraison à domicile ou par Chrono Relais est choisie.

Disponible dans un coloris gris sidéral, l’iPhone 8 Plus est doté d’un écran Rétina HD de 5,5″ avec affichage True Tone (résolution 1920 x 1080 pixels), d’une mémoire vive de 3 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un double appareil photo 12 MP (avec stabilisation optique de l’image, mode Portrait, éclairage de portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 i/s4). Le smartphone dispose également du Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay et de la Puce A11 Bionic. Avec un indice de protection IP67, l’iPhone 8 Plus lui permet d’être résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.