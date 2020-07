Soldes été 2020 : stockez vos données grâce au disque dur portable WD My Passport 4To à 99,75 €

Cette offre que propose Amazon dans le cadre des soldes d’été 2020 pourrait intéresser les personnes à la recherche d’un support de stockage grande capacité portable. Le disque dur compact et portable Western Digital My Passport est soldé à 99,75 e au lieu de 120,99 € en moyenne soit une réduction de 21,24 €.

C’est dans le cadre d’un bon plan des soldes d’été qu’il est possible de s’équiper du disque dur portable Western Digital My Passport d’une capacité de 4 To à 99,75 € sur Amazon. Très compact, ce dernier a des dimensions de 11 x 8 x 2 cm, pour un poids de 245 grammes et peut ainsi facilement être transporter sans être encombrant.

Il est doté de l’interface USB 3.0, qui assure des performances plutôt bonnes dans le cas que vous souhaitiez transférer des fichiers volumineux avec des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 110 Mo/s. Il est livré avec le logiciel WD Backup qui vous permet de sauvegarder automatiquement sur votre disque dur My Passport les photos, vidéos, musiques et documents présents dans votre système.

Enfin, il est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10, Windows 8 ou Windows 7 (nécessite un reformatage pour les autres systèmes d’exploitation).