Soldes été 2020 : 34% de réduction sur le SSD portable Samsung T5 de 500 Go

Besoin d’un SSD portable ? Profitez des soldes d’été 2020 pour acheter le Samsung T5 de 500 Go, l’un des meilleurs de sa catégorie à 78,99 € au lieu de 119,99 € sur Rue Du Commerce. C’est un tarif franchement intéressant pour ce SSD externe compact qui offre des vitesses de transfert jusqu’à 540 Mo/s via une interface USB 3.1 Gen 2 (USB Type C).

Vous possédez toujours un vieux HDD externe ? Profitez des soldes d’été 2020 pour passer à la vitesse supérieure. Le SSD portable Samsung T5 de 500 Go offre un excellent rapport qualité-prix. Ses atouts : un design compact et séduisant avec un corps tout en métal, une interface USB Type C s’appuyant sur la norme USB 3.1 de deuxième génération, ce qui vous permet de profiter d’un débit allant juqu’à 540 Mo/s.

Vous êtes assuré d’atteindre des vitesses de lecture et d’écriture supérieures à 400 Mo/s dans la pratique, un débit 4 à 5 fois supérieur à celui des HDD classiques. Le SSD portable Samsung T5 repose sur une mémoire flash de type TLC à 64 couches pour offrir un excellent compromis entre densité de stockage, vitesse de transfert et durée de vie.

À l’occasion des soldes d’été 2020, son tarif passe à 78,99 € au lieu de 119,99 € sur Rue Du Commerce. Les concurrents le proposent à un tarif plus élevé. On le retrouve à 109 € sur Amazon ou à 89,99 € du côté de Boulanger. Il s’agit donc d’une belle offre à ne pas rater. N’hésitez pas non plus à consulter notre récapitulatif des meilleurs bons plans soldes été 2020 de ce mercredi 15 juillet 2020 pour faire le plein de bonnes affaires.