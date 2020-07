Soldes été 2020 : Samsung Galaxy S10+ moins cher à 555 € après une ODR de 100 €

Le Samsung Galaxy S10+ est disponible à très bon prix à l’occasion des soldes d’été. Bouygues Telecom le propose actuellement à 555 € au lieu de 655 € après une ODR de 100 €. Le smartphone est vendu seul, sans obligation de souscrire à un forfait mobile.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Galaxy S10+ reste l’un des smartphones Samsung les plus populaires en 2020. Et pour cause, il tient parfaitement la route face au S20+ pour un prix inférieur. Lancé à 1009 € en version 8/128 Go, son prix tourne désormais autour de 650 € en moyenne et va jusqu’à 859 € chez certains marchands. À l’occasion des soldes d’été 2020, Bouygues Telecom le propose à un super prix : 555,20 € grâce à une ODR de 100 €.

C’est une très bonne affaire si vous souhaitez profiter des soldes pour vous offrir l’un des meilleurs smartpones Android du marché au prix d’un bon milieu de gamme. Les atouts du Galaxy S10+ sont nombreux : un bel écran Super AMOLED de 6,4 pouces compatible HDR10+, trois capteurs photo performants pour des prises de qualité de jour comme de nuit, un SoC octacore Exynos 9820 épaulé par 8 Go de mémoire vive pour des performances au top.

La version en promo offre 128 Go de stockage interne, un espace suffisant pour la plupart des gens. Et si ce n’est pas le cas, la mémoire interne reste extensible via un port microSD (le deuxième slot nanoSIM) jusqu’à 512 Go supplémentaires. Enfin, la batterie de 4100 mAh permet au Galaxy S10+ de tenir facilement une journée et demie d’après notre test du mobile. C’est le moment de craquer.