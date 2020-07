Soldes été 2020 : RED by SFR propose un super prix sur le Huawei P30 !

Vous voulez acheter le P30 durant les soldes d’été 2020 ? Alors vous êtes tombés sur la bonne page. Sur la boutique en ligne RED by SFR, il est possible d’acquérir le smartphone de chez Huawei sous les 380 euros.

Les bons plans soldes d’été 2020 sur les smartphones ne cessent de fleurir. Cette fois-ci, c’est un smartphone plébiscité par les utilisateurs qui fait l’objet d’une baisse de prix. RED by SFR propose en effet une belle réduction sur le Huawei P30. Jusqu’au lundi 10 août 2020, la boutique en ligne de l’opérateur permet d’acquérir l’excellent smartphone du constructeur chinois au tarif réduit de 379 euros ; soit une remise immédiate de 70 euros par rapport au prix de vente conseillé.

Disponible en trois coloris au choix (noir, bleu ou blanc), le Huawei P30 est équipé d’un écran tactile Full HD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace stockage interne de 128 Go, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF) et d’une caméra avant de 32MP. Pour la connectique, on retrouvera le Bluetooth 5.0, un port USB Type-C, le GPS, le NFC, le Wi-Fi et un lecteur d'empreintes digitales.