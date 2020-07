Soldes été 2020 : prix inédit sur l’enceinte connectée Amazon Echo 3

L’enceinte connectée Amazon Echo 3ème génération s’affiche à un prix inédit pendant les soldes d’été 2020. Il est possible de l’avoir à 54,99 € au lieu de 99,99 € en moyenne soit une réduction non négligeable de 45%. Elle est disponible à ce tarif avantageux du coté des enseignes Amazon et Boulanger.

Les bons plans des soldes d’été 2020 permettent d’économiser un max tout en se faisant plaisir, notamment sur l’univers des objets connectées. Si vous souhaitez acquérir l’enceinte connectée Amazon Echo à son prix le plus bas constaté jusqu’à ce jour, vous pouvez le faire en vous rendant soit sur Amazon soit sur le site de l’enseigne Boulanger.

Les deux marchands la proposent actuellement à 54,99 € au lieu de 99,99 € en moyenne. Un tarif inédit jusqu’à présent puisque la meilleure offre pour se le procurer moins cher, notamment lors des French Days ou du dernier Black Friday était à 59,99 €.

Concernant l’appareil, l’enceinte connectée Amazon Echo 3ème génération offre un excellent rendu sonore. Elle diffuse un son premium à 360 degrés, intègre un égaliseur, est compatible multi-room, et conviendra aux personnes désirant bénéficier d’une expérience audio de qualité. On retrouve bien évidemment l’assistant vocal Alexa qui vous permet de contrôler vocalement vos appareils connectés vocalement et obtenir une pléiade d’informations.