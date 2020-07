Soldes été 2020 : offrez-vous une Smart TV LG 4K UHD de 55 pouces pour moins de 450 €

Profitez de ce bon plan rue du Commerce dans le cadre des soldes d’été pour vous équiper d’une TV LED LG d’une diagonale de 55 pouces pour moins de 450 €. Le modèle LG 55UM7000 est soldé à 449,99 € au lieu de 499,99 € en temps normal. Une offre à ne pas rater !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle offre dans le cadre des bons plans soldes d’été 2020 sur le site de l’enseigne en ligne Rue du Commerce : la TV LG 55UM7000 vendue habituellement 499,99 € fait l’objet d’une réduction de 50 € faisant ainsi chuter son prix à 449,99 €. Une réduction de 50 €, toujours bonne à prendre.

Compatible avec LG Smart Speaker WK7, WK9, Apple Airplay2, Miracast / WIDI, on retrouve pour la partie connectique 3 ports HDMI, 2 ports USB, une interface CI+, 2 prises antenne, 1 entrée composite et un port Ethernet RJ45. Sa diagonale imposant de 55 pouces propose une défintion 4K UHD et offre une qualité d’image exceptionnelle. C’est la technologie d’affichage Full LED que l’on retrouve sur ce modèle avec notamment la présence des technologies d’amélioration de l’image telles que la 4K Active HDR, Multi-HDR 10 et HLG.

Enfin, la partie audio est également plutôt bonne avec un mode Ultra Surround, un mode amplification des voix (Clear Voice) et un mode sonore automatique (ASC Adaptative Sound Control) le tout d’une puissance de 20W. Pour moins de 450 euros, difficile de faire mieux. Si ce n’est pas une TV qui vous intéresse, vous pouvez jetez un oeil à notre sélection de meilleures offres des soldes d’été sur Rue du Commerce.