Soldes été 2020 : offrez-vous la souris sans Fil Logitech M171 pour moins de 8 €

A la recherche d’une souris sans fil pas chère ? Profitez de ce bon plan Amazon et Cdiscount qui permet d’avoir la souris sans fl Logitech M171 à 7,99 € au lieu de 14,99 € en moyenne soit une réduction de 47%. Elle est disponible dans les coloris rouge et noire à ce tarif contenu.

Les bons plans des soldes d’été continuent sur Phonandroid. Pour les personnes voulant s’équiper d’une souris sans fil à moins de 10 €, il y a un bon plan du coté des enseignes Amazon et Cdiscount qui permet d’avoir la Logitech M171 à 7,99 € au lieu de 14,99 €. Une réduction de 7 euros qui ne se refuse pas.

Dotée de la technologie sans fil 2,4 GHz, elle assure une fiabilité et durabilité ainsi qu’une portée jusqu’à 10 mètres pour votre ordinateur. Elle est pareillement fiable qu’une souris filaire, et ne présente aucun temps de latence ou perte de connexion, vous permettant ainsi de travailler et jouer en toute tranquillité.

Elle dispose d’une forme parfaite et confortable qui épouse la forme de vos mains, que vous soyez droitier ou gaucher et pour vous permettre de l’utiliser aussi longtemps que vous souhaitez. Enfin, elle est équipée d’un bouton marche arrêt qui permet d’économiser la pile qui soit dit en passant a une autonomie de 12 mois.