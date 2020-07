Soldes été 2020 : moins de 100 € pour le smartphone Motorola E6 Plus

Dans le cadre de la deuxième démarque des soldes d’été 2020, Rue du Commerce propose le smartphone entrée de gamme Motorola E6 Plus à prix défiant toute concurrence. S’il était lors de sa sortie commercialisé pour 169 €, il est possible aujourd’hui de se le procurer sous la barre des 100 € à plus exactement 97,79 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les bons plans des soldes d’été 2020 permettent de faire de belles économies sur une multitude de produits high-tech. Rue du Commerce propose par exemple le smartphone Motorola E6 Plus en promotion à 97,79 € dans le cadre de la deuxième démarque des soldes.

Ce smartphone entrée de gamme est idéal pour les personnes au budget limité. Il arbore un grand écran 6.1 pouces de définition HD+ de 720 x 1560 pixels, format 19.5:9. Sous le capot, on retrouve un processeur Helio P22 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz, épaulé par 4 Go de mémoire RAM et 64 Go de mémoire se stockage interne (extensible à 512 Go via microSDXC).

La partie photo est assurée par un capteur principal 13+2 MP (f/2.0, 1.12μm), Flash LED, mode panorama, HDR, Digital Zoom x4, vidéo Full HD, et une caméra frontale de 8 MP. Son autonomie est confiée à une batterie d’une capacité de 3 000 mAh. Il intègre les technologies 4G-LTE, BT 4.2, A-GPS/GLONASS, Wi-Fi b/g/n, micro-USB, lecteur d'empreinte digitale à l’arrière, reconnaissance faciale. Enfin, le terminal a des dimensions de 155.5 x 73.1 x 8.6 mm pour un poids de 155 grammes et tourne sous Android 9.0.