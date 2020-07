Soldes été 2020 : moins de 100 € pour le Logitech G Pro, clavier ultra-rapide pour joueurs d’eSport

L’excellent clavier pour gamer Logitech G Pro que l’on trouve généralement aux alentours des 130 € fait l’objet d’une réduction du coté de l’enseigne en ligne Amazon. Il est possible de l’avoir sous la barre des 100 € à très exactement 98,38 €. Plutôt pas mal non ?

Huit jours après leur début, les bons plans des soldes d’été continuent à être tout aussi intéressants. On peut par exemple s’équiper du clavier gamer Logitech G Pro sur Amazon à moindre coût pour 98,38 € au lieu de 129 € en moyenne soit une réduction de 30,62 €. Ce clavier mécanique filaire affiche un poids de 980 grammes et intègre une multitude de fonctionnalités.

Offrant des performances et une réactivité de haut niveau grâce aux interrupteurs Romer-G. Robuste malgré sa conception de plastique, le G Pro est équipé de touches multimédia bien senties et de touches qui raviront les usages plus professionnels (comme Print Screen par exemple).

De la partie également un système de rétroéclairage réussi et personnalisable (via le logiciel Logitech Gaming Software). On regrettera cependant un rendu lumineux un peu inégal, dommage pour un appareil de cette gamme. Le clavier est aussi doté de 12 touches macros, parfait pour les fans de RPG par exemple. Par contre, il est possible d’enregistrer un éclairage personnalisé sur la mémoire interne du clavier. C’est assez rare pour être noté.