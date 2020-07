Soldes été 2020 : l’Echo Plus avec une ampoule Philips Hue est à prix canon sur Amazon

Les bons plans sur les objets connectés sont d’actualité en cette période promotionnelle des soldes d’été 2020. Il est par exemple possible de s’équiper de l’enceinte connectée Amazon Echo Plus 2ème génération avec une ampoule connectée Philips Hue pour seulement 69,99 € sur le site du géant américain du e-commerce.

Si vous avez suivi de près les bons plans des soldes d’été 2020, vous avez pu remarquer qu’il est possible de faire de belles affaires, notamment sur les objets connectés. L’enseigne en ligne Amazon par exemple propose un pack comprenant l’enceinte connectée Echo Plus 2ème génération avec une ampoule connectée Philips Hue pour 69,99 € au lieu de 149,99 € en moyenne.

L’Echo Plus d’Amazon est disponible à ce tarif très avantageux dans les coloris tissu anthracite, tissu gris chiné et tissu sable. Idéal pour les personnes à la recherche d’une enceinte connectée offrant un son puissant à 360 degrés, l’Echo Plus embarque un haut-parleur, un hub Zigbee ainsi qu’un capteur de température.

Les fonctionnalités qu’il propose sont variées et vous pouvez grâce à lui, écouter vos morceaux de musique favoris, interagir avec lui en lui posant des questions via l’assistant vocal Alexa intégré ou bien encore passer des appels vers les personnes qui disposent également d’un appareil de la gamme Echo. Si vous avez d’autres objets connectés comme des prises, ampoules, écrans, vous pouvez les contrôler par simple commande vocale depuis votre Echo Plus.