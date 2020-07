Soldes été 2020 : le top des offres sur les objets connectés

Pour les personnes voulant connecter leur habitat, les possibilités sont infinis. Ampoules, enceintes, écrans, de nombreux produits connectés sont en promotion pendant les bons plans des soldes d’été 2020. Sans oublier les bracelets, accessoires indispensables pour tous sportifs qu’il se doit.

Le top des offres soldes d’été 2020 sur les objets connectés à moins de 50 €

Nous avons regroupé ici les meilleures offres portant sur les objets connectés à moins de 50 € pendant les soldes d’été 2020. Bracelets, montres, enceintes, écrans, balances, ampoules, sont mis à l’honneur. Cette sélection de bons plans sera mise à jour tout au long de l’événement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Bracelet connecté Honor Band 4 à 13,99 €

On commence donc notre sélection des meilleurs objets connecté à moins de 50 € avec le bracelet connecté Honor Band 4. Cdiscount le propose à 13,99 €. Ce dernier arbore un écran tactile de 0,95 pouces doté de la technologie AMOLED. Compatible avec les appareils Android 4.4 et iOS 8.0 ou supérieur, il est équipé ce la technologie Bluetooth 4.0. Avec de nombreuses fonctionnalités telles que le suivi d’activités, le nombre de calories brûlées, le suivi du sommeil ou bien encore le nombre de pas effectués, il se destine aux sportifs.

Prise connectée Echo Flex à 19,99 €

Si vous disposez déjà d’appareils dotés de l’assistant vocal Amazon, l’acquisition de la prise connectée Amazon Flex leur permettra de les utiliser dans plus d’endroits à la maison. L’autre point fort de cet accessoire vendu 19,99 € au lieu de 29,99 €, est qu’il fait aussi office de chargeur grâce à son port USB intégré.

Enceinte connectée Echo Dot 3ème génération à 24,99 €

Objet connecté incontournable pour qui veut connecter sa maison, l’enceinte connecté Amazon Echo Dot 3 d’Amazon. Il est possible de se le procurer à moindre coût pendant les soldes d’été 2020. Amazon et Boulanger le proposent à 24,99 € au lieu de 59,99 € hors période de soldes. Il permet en outre de contrôler l’ensemble des appareils connectés vocalement à l’aide de l’assistant vocal Alexa.

Bracelet connecté Xiaomi Band 4 à 29.99 €

Autre bracelet connecté dans notre sélection : le Xiaomi Band 4 est en promo du coté des enseignes Darty et Fnac qui le proposent au tarif contenu de 29,99 euros au lieu de 39,99 euros, soit une réduction de 10 €. Le Xiaomi Mi Band 4 dispose de fonctions comme le suivi d’activités, l’accéléromètre, le capteur de fréquence cardiaque et le gyroscope. Il est doté d’un écran tactile AMOLED de 0,95 pouce, d’une batterie de 135mAh (lui permettant d’avoir une autonomie de 20 jours), d’un niveau d’étanchéité 5 ATM et est compatibilité avec les systèmes Android (4.4 et supérieur) et iOS (9.0 et supérieur).

Enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 29,99 €

Le modèle Amazon Echo Dot 3 avec horloge intégrée fait aussi l’objet d’une réduction intéressante. Il passe à 29,99 € au lieu de 69,99 e soit une remise de 57%. Ce modèle propose les mêmes fonctionnalités que la variante standard mais offre en plus un affichage LED qui donne des informations sur l’heure ainsi que sur la température.

Balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 29,99 €

Autre objet connecté populaire, surtout en cette période estivale, la balance ! Pour avoir des informations précises sur son poids, sa masse corporelle, osseuse, pourcentage d’eau dans le corps et bien plus encore, elle s’avère être l’allié de celles ou ceux soucieux de leur ligne et santé en général. La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 propose toutes ces fonctionnalités. Elle est en promo à 29.99 € sur le site de l’enseigne Rue du Commerce pendant les soldes d’été 2020.

Balance connectée Beurer BF 700 à 39,40 €

On reste dans le domaine des balances connectées avec un autre modèle tout aussi performant : la Beurer BF 700. Elle est affichée à 39,40 € au lieu de 61,99 € en moyen du coté d’Amazon. Coté fonctionnalités, cette balance connectée BF 700 permet ainsi d’obtenir un calcul précis de l’IMC, de la masse graisseuse, de la masse musculaire, de la masse hydrique et de la masse osseuse. L’application compagnon ultra complète, la « Beurer HealthManager », permet d’enregistrer 8 profils différents.

Le top des offres soldes d’été 2020 sur les objets connectés à moins de 100 €

Comme la sélection précédente, vous trouverez ici le top des offres sur les objets connectés mais cette fois-ci à moins de 100 €. Parmi les produits en promotion, pas mal d’écrans connectés, des produits de la gamme Philips Hue mais aussi l’enceinte connectée Amazon Echo 3ème génération et le routeur répéteur Wi-Fi maillé (mesh) Amazon eero qui passe pour l’occasion sous la barre des 100 €.

Amazon Echo 3ème génération à 54,99 €

Plus puissant et imposant que l’Echo Dot 3, l’enceinte connectée Amazon Echo 3ème génération offre logiquement un meilleur rendu sonore. Elle diffuse un son premium à 360 degrés, intègre un égaliseur, est compatible multi-room, et conviendra aux personnes désirant bénéficier d’une expérience audio de qualité. Il est possible de se la procurer à 54,99 € pendant les soldes d’été 2020.

Écran connecté Echo Show 5 à 69,99 €

De plus en plus tendance, les écrans connectés sont de plus en plus présents dans les foyers. L’Echo Show 5 d’Amazon est l’un d’entre eux. Il est en promotion à 69,99 € au lieu de 89,99 € chez Amazon et Boulanger. Coté fonctionnalités, il intègre l’assistant vocal Alexa qui vous permet entre autre d’avoir un aperçu rapide sur votre agenda, liste de tâches quotidiennes, météo ou bien encore les infos trafic.

Pack Philips Hue à partir de 79,99 €

S’il y a bien des produits qui sont très demandés, ce sont ceux de la gamme Philips Hue. Assez coûteux hors période promotionnelle, il serait dommage de passer à coté lorsqu’ils sont proposé moins chers. Boulanger propose deux packs qui valent le coup.

Le premier pack à 79,99 € au lieu de 119,98 € comprend 2 ampoules connectées Philips Hue White & colors E27 avec un variateur Philips Hue Dimmer switch. Ces ampoules délivrent une luminosité équivalente à celle d’une ampoule traditionnelle et ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Le variateur vous permet de changer l’intensité lumineuse de vos éclairages Philips Hue, il se place là où vous voulez et fait office de commutateur sans fil et télécommande.

Le second pack à 89,99 € au lieu de 139,94 € comprend une lampe connectée Philips Hue Go ainsi que le pont de connexion, élément indispensable pour commencer à connecter vos accessoires de la gamme Hue. Cette lampe connectée peut être placé n’importe où pour créer des ambiances à plusieurs couleurs avec des effets dynamiques naturel. Elle a l’avantage de proposer une synchronisation avec la musique ambiante. Sa connexion avec le pont se fait via Bluetooth.

Routeur répéteur Wi-Fi maillé (mesh) Amazon eero à 82 €

Le routeur répéteur Wifi maillé Amazon eero est moins cher pendant les soldes d’été 2020 sur Amazon. Habituellement vendu pour 109 €, il voit son prix chuter à 82 € soit une réduction de 27 €. Ce dernier se connecte à votre modem existant pour fournir une couverture Wi-Fi sur 140 m² fiable et rapide à votre domicile. Intégrant la technologie TrueMesh le routeur répéteur Wifi eero achemine intelligemment le trafic pour éviter la congestion, la mise en mémoire tampon et les pertes de connexion.

Écran connecté Google Nest Hub à 89.99 €

40 e de réduction pour l’écran connecté de Google, le Net Hub qui passe à 89,99 € au lieu de 129,99 €. Principal concurrent de l’Echo Show 8 d’Amazon, cet écran intègre logiquement l’assistant Google. grâce à ce dernier vous pouvez contrôler vos dispositifs connectés vocalement ou directement depuis son grand écran tactile de 7 pouces. Sont également de la partie le le Wi-Fi 802.11b/g/n/ac et le Bluetooth. Plus d’informations dans notre test complet du Google Nest Hub.

Écran connecté Amazon Echo Show 8 à 89,99 €

Modèle plus imposant que l’Echo Show 5, l’Echo Show 8 reprend les mêmes fonctionnalités si ce n’est qu’il embarque un écran tactile plus grand : 8 pouces contre 5 pouces. Il est proposé à 89,99 € au lieu de 129,99 € en moyenne soit une réduction de 40 €. De la partie on retrouve bien entendu l’assistant vocal Alexa, une caméra et un microphone.