Soldes été 2020 : le PC portable Honor MagicBook + souris + sac à dos est à 549,90 €

Le PC portable Honor MagicBook dans sa taille 14 ou 15 pouces est proposé sur Amazon à 549,90 € dans un pack incluant un sac à dos ainsi qu’une souris sans fil. Une excellente affaire puisque ce dernier est généralement vendu pour 619,70 €.

Le Honor MagicBook, qui ressemble comme deux gouttes d’eau au Huawei MateBook fait l’objet d’une promotion sur Amazon dans le cadre des bons plans des soldes d’été 2020. Il est possible de l’acquérir dans sa variante 14 ou 15 pouces, avec une souris sans fil et un sac à dos pour 549,90 € au lieu de 619,70 € soit une réduction de 69,80 €.

Quelle que soit la taille de l’écran, on retrouve des caractéristiques techniques similaire ; un écran LCD IPS mat de 14 / 15 pouces de diagonale, supportant une définition Full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels, un processeur AMD Ryzen 5 3500U, 8 Go de mémoire RAM DDR4 Dual Channel ainsi que 256 Go de stockage SSD (technologie SSD PCIe NVMe jusqu’à 5 fois plus rapide qu’un disque SSD SATA). La partie graphique est soutenue par une carte Radeon Vega 8.

La variante 14 pouces affiche sur la balance un poids de 1,38 kg tandis que celle de 15 pouces un poids de 1,53 kg. La batterie de 56 Wh offre jusqu’à 10 heures d’autonomie pour une seule charge et la recharge rapide vous permet de charger jusqu’à 53% en 30 minutes grâce au chargeur rapide fourni (connectique USB-C).

Le sac à dos Honor Backpack AD60 est conçu dans un matériel 100 % en fibre de polyester, résistant aux éclaboussures et peut contenir des PC portables ayant une taille d’écran de 16 pouces maxi. Il a des dimensions de 30 x 11,7 x 4,57 cm. Enfin, la souris Bluetooth Honor AD20 embarque un capteur infrarouge, est alimentée par une pile alcaline 5AA et assure une compatibilité avec les PC (Windows 8 ou ultérieur), MAC (OS 10.10 ou ultérieur), ou Android (Android 4.4.4 ou ultérieur).