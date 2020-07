A la recherche d’un smartphone haut de gamme ? Le OnePlus 8 Pro est proposé sous la barre des 700 euros à l’occasion des soldes d’été 2020 sur Cdiscount (vendeur tiers). C’est la variante embarquant 128 Go et 8 Go de mémoire RAM qui fait l’objet de ce bon plan. Il est possible de l’avoir à 669,99 € grâce à une réduction de 76 €.

Le smartphone haut de gamme OnePlus 8 Pro devient plus accessible dans le cadre des bons plans des soldes d’été 2020. Ce dernier est affiché à 669,99 € sur le site Cdiscount dans sa variante embarquant 128 Go de mémoire de stockage interne. Le terminal est sublimé d’un écran 120 Hz de 6,78 pouces bord à bord et incurvé.

Il intègre un quadruple capteur photo arrière composé de deux modules de 48 mégapixels et sa batterie de 4510 mAh compatible avec la Warp Charge 30T et la recharge sans fil, solution maison, qui promet de recharger la moitié de la batterie en 30 minutes.

Le OnePlus 8 Pro est le premier smartphone de la firme qui profite de la recharge par induction. Sous le capot, on retrouve le puissant SoC Snapdragon 865 couplé à 8 Go de RAM. Enfin, le tout tourne sous Android 10 avec l’interface Oxygen OS. Si c’est un autre appareil qui vous intéresse, vous pouvez également jetez un oeil sur les meilleures offres smartphones des soldes d’été 2020.