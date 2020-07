Soldes été 2020 : le levier de vitesse Logitech Driving Force Shifter est à moitié prix

Avis aux amateurs de jeux vidéo de course automobile : le levier de vitesse Logitech Driving Force Shifter fait l’objet d’une réduction de 50 % du coté d’Amazon et Cdiscount pendant les soldes d’été 2020. Il est possible de l’avoir à 29,99 € au lieu de 59,99 € en moyenne.

Pendant les soldes d’été 2020, les enseignes Amazon et Cdiscount proposent 50% sur le levier de vitesse Logitech Driving Force Shifter. Habituellement vendu pour 59,99 €, il est ainsi possible e l’avoir à 29,99 €. Ce dernier intègre un arbre de transmission solide en acier et un revêtement en cuir cousu main.

Conçu pour les courses de précision, il offre une fiabilité longue durée. Avec 6 vitesses, le en H se déplace avec fluidité et s’enclenche solidement sur chaque vitesse. Vous pouvez ainsi facilement changer les vitesses rapidement en ces de virages et accélérations nerveuses.

La connexion sans fil Bluetooth assure une utilisation optimale sur les consoles de jeu PlayStation 4, et Xbox One. Enfin, il est compatible avec les volants Driving Force Shifter pour G29 et G920 de la gamme Logitech et bénéficie d’une garantie constructeur de 2 ans.