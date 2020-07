Soldes été 2020 : le Galaxy S10e est à prix canon sur Cdiscount

Le Samsung Galaxy S10e passe sous la barre des 400 euros à l’occasion des soldes d’été 2020. C’est du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount qu’il faut se tourner pour pouvoir profiter de ce bon plan qui permet d’avoir le smartphone de Samsung à 399 €.

Si vous avez attendu les bons plans des soldes d’été 2020 pour vous offrir le Samsung Galaxy S10e, vous avez bien fait de prendre votre mal en patience. Cdiscount le propose à un prix inédit encore jamais vu : 399 €. Pour moins de 400 euros, vous avez un smartphone performant capable de faire tourner n’importe quelle application ou jeu.

Pour rappel ou à titre d’information, le terminal embarque le processeur Exynos 9820 Octo-Core épaulé par 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne. Si cela ne vous suffit pas, vous avez la possibilité de l’étendre via une carte microSD jusqu’à 512 Go. Il arbore un superbe écran Infinity de 5,8 pouces (Super AMOLED, Full HD+, résolution de 1080 x 2280 pixels) et embarque une batterie de 3 100 mAh compatible charge rapide.

La partie photo n’est pas en reste puisque l’appareil embarque un double capteur 12 + 16 MP et d’une caméra frontale de 10 MP. La connectivité est aussi bien fournie avec la présence notamment du NFC, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, lecteur d'empreintes digitales latéral, la reconnaissance faciale et l’USB Type C.

Enfin, le tout tourne sous Android 9.0 Pie (surcouche Samsung One UI) mais le smartphone a entre temps eu droit à la mise à jour Android 10. Un smartphone polyvalent à bien d’égards. D’autres bons plans Cdiscount pour les soldes d’été 2020 sont encore d’actualité. On vous invite à y jeter un coup d’oeil si ce n’est pas déjà fait.