Soldes été 2020 : la souris gamer filaire Alienware AW959 Elite est à moins de 50 €

La souris gamer filaire Dell Alienware AW959 passe sous la barre des 50 € à l’occasion des soldes d’été 2020. C’est du coté de l’enseigne en ligne rue du Commerce qu’il faut de rendre pour profiter de ce bon plan, valable dans le cadre de la deuxième démarque des soldes d’été.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Généralement commercialisée aux alentours des 100 €, la souris gamer filaire Dell Alienware AW959 fait l’objet d’une belle réduction du coté de l’enseigne en ligne Rue du Commerce, dans le cadre des bons plans des soldes d’été 2020 en deuxième démarque. Elle est affichée sous la barre des 50 €, à 47,99 € plus précisément.

Coté caractéristiques techniques, elle intègre un capteur optique PixArt de 12 000 PPP, des zones latérales redessinées ainsi qu’un système d’éclairage RVB AlienFX prenant en charge les valeurs RVB complètes et jusqu’à 16,8 millions de couleurs. Conçue en aluminium anodisé et molette en aluminium, notamment, elle est faite pour durer dans le temps et résister aux sessions de jeu les plus intenses, et jusqu’à 50 millions de clics.

Dotée d’un repose-poignet ajustable à 3 positions pour un confort de jeu optimal, elle va jusqu’à 50 G d’accélération, 250 IPS et propose pas moins de 5 réglages permettant de modifier la sensibilité à la volée, au cœur de l’action. Enfin, elle intègre jusqu’à 11 boutons entièrement programmables et 2 modules latéraux interchangeables.

A voir aussi : meilleures souris gaming : quel modèle acheter en 2020 ?