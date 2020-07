Soldes été 2020 : la caméra DJI Osmo Pocket est à prix canon sur Amazon

Excellent prix sur la caméra DJI Osmo Pocket sur l’enseigne en ligne Amazon. En cette période de soldes estivales, le géant américain du e-commerce le propose à 259,99 € au lieu de 359,99 € soit une réduction de 100 €. Focus sur ce nouveau bon plan.

Les bons plans des soldes d’été 2020 permettent de faire de belles affaires, notamment sur l’univers des objets connectés. Il est par exemple possible de s’équiper de la caméra DJO Osmo Pocket à 259,99 € au lieu de 359,99 € sur Amazon. Une belle économie de 100 € qui ne se refuse pas.

Concernant les caractéristiques techniques de l’appareil, on retrouve une stabilisation mécanique sur trois axes offrant des images fluides et nettes même en plein mouvement. Elle est également capable de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde à 100 Mbps, des vidéos au ralenti à 1080p à 120fps 4x, et des photos à 12 MP avec une taille de pixel de 1.55 μm.

Elle à un format compact et discret qui vous permet de l'emporter partout avec vous dans vos déplacements, ce, sans encombrement. Avec un poids de seulement 116 grammes et des dimensions de 121,9 x 36,9 x 28,6 mm, elle se glisse aisément dans une poche. La DJI Osmo Pocket vous permettra de ne rien rater et offre des images de qualité professionnelle.