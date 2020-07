Soldes été 2020 : iPhone XS 256 Go moins cher à 739 €

L’iPhone XS est moins cher que jamais à l’occasion des soldes d’été 2020. Pour seulement 739 €, soit près de la moitié de son prix de lancement, vous pouvez vous offrir la version 256 Go. Les AirPods 2 sont proposés en option pour un total de 878,99 €. De quoi faire d’une pierre deux coups en récupérant les écouteurs sans fil à 139 € a lieu de 179 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L’iPhone XS 256 Go est proposé sur Rue Du Commerce pour les soldes d’été 2020 à 739 €. C’est une excellente opportunité pour l’acheter moins cher si vous préférez son écran OLED meilleur que LCD de l’iPhone 11 qui est disponible à l’occasion des soldes à partir de 719 € chez Orange et Soldes en version 64 Go. Comptez 889 € pour celle avec 256 Go de stockage. Sur ce dernier point, l’avantage comparatif va aussi en faveur de l’iPhone XS qui offre la même quantité de stockage pour 150 € de moins.

Pour la comparaison, l’iPhone XS 256 Go est disponible en ce moment sur la boutique d’Apple à 949 € au lieu de 1209 € en version reconditionnée. Cerise sur le gâteau, l’offre Rue du Commerce vous permet également d’ajouter les AirPods de 2e génération au panier pour un total de 878,99 €. Vous réalisez une économie de 40 € sur les écouteurs.

Pour rappel, l’iPhone XS embarque une puce A12 qui reste performante en 2020 pour une utilisation sans accroc au quotidien. Le processeur est épaulé par 4Go de mémoire vive. Pour la partie photo, l’iPhone XS Max assure des prises de qualité de jour comme de nuit grâce à ses deux capteurs de 12 MP à l’arrière. Profitez des soldes d’été 2020 pour l’acheter au meilleur prix. Et pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre récapitulatif des autres offres téléphonie et smartphone des soldes.