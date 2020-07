C’est parti pour les soldes d’été 2020. L’iPhone XR s’affiche à prix cassé à cette occasion sur Rue Du Commerce. Il est proposé à partir de 449 € en version reconditionnée. Et si vous le voulez neuf, profitez d’une réduction de 25% sur les modèles 64 et 128 Go qui passent respectivement à 529,99 € et 579,99 € au lieu de 709 et 759 €. Vous avez le choix entre différents coloris.

Les bons plans des soldes d’été 2020 ont démarré ce mercredi 15 juillet à 8h. Si vous avez prévu de profiter de l’occasion pour renouveler votre smartphone, voici déjà une offre intéressante à ne pas rater. L’iPhone XR, l’une des stars du catalogue d’Apple devient encore moins chère. Vendu généralement à 709 €, il est proposé neuf au tarif de 529,99 € en version 64 Go.

Le modèle 128 Go passe quant à lui à 579,99 € au lieu de 759 €. Dans les deux cas, vous bénéficiez d’une belle réduction de 25%. En version reconditionnée, l’iPhone XR 64 Go s’affiche à 449 €, de quoi vous l’offrir à un tarif encore plus accessible. À ce prix, le smartphone offre des performances qui tiennent encore la route en 2020 grâce à sa puce Apple A12 Bionic épaulé par 3 Go de mémoire vive.

Il est équipé d’un capteur photo de 12 MP qui vous permet de prendre des clichés de bonne facture, surtout en plein jour. Enfin, l’iPhone XR est équipé d’une batterie de 3000 mAh qui assure une excellente autonomie. Cerise sur le gâteau, il est compatible avec la recharge sans fil et une recharge rapide de 15W qui vous permet de récupérer 50% de charge en 30 minutes seulement.