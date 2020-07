Soldes été 2020 : l’iPhone 11 est à son meilleur prix chez Orange et Sosh

L’iPhone 11 voit son prix fondre à l’occasion des soldes d’été chez Orange et Sosh. La version 64 Go est disponible à seulement 719 € au lieu de 799 € habituellement et celle de 128 Go à 769 € au lieu 849 €. Le smartphone est disponible dans toutes les couleurs.

Si vous souhaitez vous offrir l’un des derniers iPhone au meilleur prix du web, la meilleure opération des soldes d’été 2020 se passe chez Orange et Sosh. L’iPhone 11 est disponible dans tous les coloris à partir de 719 €, le prix de la version avec 64 Go de stockage. Ce dernier est habituellement vendu au tarif de 799 €.

Et si vous souhaitez plus d’espace de stockage, l’iPhone 11 128 Go est proposé sur les deux boutiques à 769 € et celle avec 256 Go de stockage à 889 € au lieu de 979 €. Près de 100 € de remise sur un iPhone, cela ne se refuse pas. À noter que chez Sosh, si vous n’êtes un abonné de l’opérateur, il faudra souscrire à un forfait pour acheter le smartphone. Du côté d’Orange, l’iPhone 11 est disponible seul, sans engagement ni forfait.

Pour rappel, l’iPhone 11 est équipé d’un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces, du dernier processeur Apple A13 Bionic épaulé par 4 Go de mémoire vive. Pour la partie photo, vous bénéficiez d’un double capteur de 12 MP dont un objectif ultra grand-angle, une première pour un iPhone. Enfin, l’iPhone 11 est disponible dans toutes les versions 64/128/256 Go chez Orange et Sosh et dans toutes les couleurs. Pour aller plus loins, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur notre top des meilleurs bons plans téléphonie des soldes.