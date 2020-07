Soldes été 2020 : grosse baisse de prix sur les AirPods Pro qui passent à 185,99 €

Rakuten casse le prix des AirPods Pro dans une offre de choc. Les écouteurs avec réduction de bruit active sont proposés au tarif de 185,99 € au lieu de 279 € sur le boutique Apple. Pour cet achat, vous bénéficiez en plus d’un bon d’achat de 20,60 € à faire valoir sur vos prochains achats sur Rakuten. Dans le même temps, les AirPods 2 avec boîtier de charge filaire sont à 139 € au lieu de 179 € sur Amazon.

Les soldes d’été 2020 battent leur plein et c’est le bon moment pour craquer pour les AirPods. Rakuten et Amazon proposent deux offres intéressantes : la première sur les AirPods Pro que vous pouvez récupérer en ce moment à 185,99 € seulement. Déjà proposés sur la boutique au tarif de 205 €, il est possible de profiter d’une réduction supplémentaire de 20 € avec le code promo Rakuten20. Cette offre est cumulable avec un bon d’achat de 20,60 € pour les membres du programme Club R de l’enseigne.

Les AirPods Pro au format intra sont les premiers écouteurs sans fil d’Apple à profiter d’une réduction de bruit active. Ils offrent un design compact et léger, une meilleure tenue dans les oreilles et une excellente ergonomie. Vous profitez également d’une réduction de bruit efficace et d’une bonne qualité audio. Grâce au mode transparent, laissez passer les bruits environnants tout en profitant d’une expérience d’écoute parfaitement équilibrée. Les AirPods Pro offrent une autonomie de 3h30 minutes avec la réduction de bruit active et jusqu’à 24h avec le le boîtier de recharge.

Parallèlement, les AirPods de 2e génération passent à 139,99 € chez Amazon au lieu de 179 €. Vous réalisez une économie de 40 € ou 22% pour l’achat des écouteurs avec le boîtier de charge filaire. À vous le choix ! Et pour finir, n’hésitez pas à consulter notre top des meilleurs bons plans soldes été 2020 du mercredi 15 juillet.

