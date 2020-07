Soldes été 2020 : le Samsung Galaxy S10 est à prix canon chez SFR

Les soldes d’été permettent de faire de belles affaires, notamment sur les smartphones à l’image de cette offre disponible sur les sites de SFR et Red by SFR qui permet d’avoir le Samsung Galaxy S10 dans sa variante 128 Go à 499 € au lieu de 599 € soit une réduction de 100 €.

Les bons plans smartphones dans le cadre des soldes d’été 2020 permettent de s’équiper à moindre coût. La preuve avec le Samsung Galaxy S10 qui voit son prix dégringoler du coté des boutiques en ligne de l’opérateur mobile SFR et Red by SFR. Le smartphone haut de gamme du constructeur coréen y est affiché à 499 € au lieu de 599 € soit une réduction de 100 €.

Le Galaxy S10, sorti en 2019 devient ainsi beaucoup plus accessibles pour les personnes qui souhaitent l’acquérir. Pour rappel ou à titre d’information, le S10 propose une fiche technique musclée, capable de rivaliser avec les modèles premium sortis cette année.

Tout comme le Huawei P30 Pro lui aussi en promotion, le terminal dispose de nombreux atouts. Doté du processeur Exynos 9820 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.8 GHz + 2 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz) couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne (extensibles via microSD jusqu’à 512 Go), il est sublimé par un écran Infinity de 6,1 pouces de définition Quad HD+ prenant en charge la norme HDR10+ avec protection Gorilla Glass 6.

Très bon en photo, le terminal embarque un triple capteur 12+12+16 MP avec flash et stabilisation optique ainsi que l’intelligence artificielle et un optimiseur de scène. La caméra frontale 10 MP, ouverture f/1.9 permet de réaliser des selfies d’excellente qualité. Il est livré avec Android 9.0 Pie mais a reçu entre temps la mise à jour Android 10 avec l’interface épuré Samsung One UI 2.1.