Soldes été 2020 : l’excellent écran QHD BenQ EX3203R est à 369 € seulement sur Amazon

Amazon casse le prix de l’écran gamer BenQ EX3203R, une excellente dalle incurvé de définition QHD 2K avec 144 Hz de fréquence. Son prix passe de 509 € à 369,99 € dans le cadre des soldes. Cela représente 27% de réduction ou 140 € d’économie.

Et si vous profitiez des soldes d’été 2020 pour renouveller l’écran de votre PC ? Amazon propose en ce moment une belle réduction sur l’écran incurvé BenQ EX3203R. Pour 369,99 € au lieu 509 € habituellement, il affiche des caractéristiques confortables : une définition 2K, un taux de rafraichissement de 144 Hz qui assure belle fluidité pour peu que votre carte graphique permette d’en tirer profit. Il s’agit d’un écran VA avec un temps de réponse de 4 ms et un angle de vision de 178°.

Il est par ailleurs compatible HDR avec une luminosité maximale de 400 lumens. Grâce à son taux de contraste de 3000:1, vous bénéficiez d’images précisies avec des blancs lumineux et des noirs plus profonds. Niveau connectique, vous avez tout ce qu’il faut : deux ports HDMI 1.4, un DisplayPort, deux entrées USB-A 3.0, un port USB-C et enfin une prise Jack 3,5 mm. Cet écran offre un excellent rapport qualité-prix au vu de sa fiche technique. Une belle occasion à l’occasion des soldes d’été sur Amazon si vous disposez d’un écran Full HD et souhaitez monter en gamme.