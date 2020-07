Soldes été 2020 : l’excellent casque à réduction de bruit Jabra Elite 85H est à 179 €

Le casque sans fil à réduction de bruit active Jabra Elite 85H baisse de prix à l’occasion des soldes d’été 2020. Pour 179 € au lieu de 249 €, vous pouvez vous offrir ce modèle qui compte parmi les plus équilibrés du marché. Confort, qualité de son et efficacité de la réduction de bruit sont au rendez-vous.

Lancé l’année dernière au tarif de 300 €, le Jabra Elite 85H s’est imposé comme une excellente alternative au Sony WH-1000XM3 et au Bose Headphones 700 pour un tarif plus accessible. La marque a appliqué une recette fort séduisante : un design accrocheur, une solide ergonomie auxquels s’ajoutent une bonne qualité de son et une réduction de bruit efficace. Le Jabra Elite 85h embarque 8 microphones dont 4 sont utilisés pour la fonction ANC qui filtre le bruit de fond indésirable autour de vous.

Le casque est également compatible Amazon Alexa, Siri et Google Assistant pour vous aider à gérer une myriade de tâches au quotidien. Son autre point fort, c’est son autonomie monstrueuse de 36 h avec la réduction de bruit. Elle vous permet d’utiliser le casque pendant plus d’une journée pleine. L’autonomie passe à 41 h (près de deux jours) lorsque l’ANC est désactivée. Sur ce plan, Jabra fait mieux que ses concurrents.

Son prix est en chute à l’occasion des soldes d’été 2020. Il est disponible chez Amazon, Fnac et Darty 179 € au lieu de 249 €, soit 28% de réduction qui ne se reflux pas. Voilà donc une bonne occasion si vous souhaitez acheter un casque sans fil de qualité avec réduction de bruit active à bas prix.