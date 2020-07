Si vous êtes joueur sur PC et que vous souhaitez vous équiper des accessoires essentiels pour commencer à jouer, le bon plan qui suit pourrait bien vous séduire. Rue du Commerce propose le pack Gaming Corsair 4 en 1 à moindre coût pendant les soldes d’été. Généralement proposé à 129,99 €, il passe pour l’occasion à 99,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de cette offre dans le cadre des bons plans des soldes d’été 2020 pour vous équiper du pack gaming Corsair 4 en 1 comprenant une souris, son tapis, un clavier et un micro-casque. Le tout est affiché à 99,99 e sur le site de l’enseigne en ligne Rue du Commerce.

La souris Harpoon RGB Pro a été conçue pour les droitiers et affiche un poids de seulement 85 grammes. Elle est équipée d’un capteur optique de 12000 DPI, vous offrant ainsi une précision chirurgicale. La connexion filaire se fait via le port USB 2.0 Type-A de votre ordinateur. Couplée au tapis de souris MM100, fabriqué dans un tissu doux et caoutchouc naturel, ils seront vos alliés de choix au quotidien dans vos sessions de jeu.

Le clavier gamer K55 RGB dispose d’une inclinaison réglable pour correspondre à tous les styles de joueurs. Il embarque également un rétro-éclairage multicolore dynamique sur trois zones permettant d’affirmer et personnaliser votre style face à vos adversaires. Il est doté d’un repose-poignet en caoutchouc amovible venant compléter votre confort dans le jeu.

Enfin, le micro-casque stéréo HS50 intègre des haut-parleurs en néodyme 50mm offrant une qualité audio d’exception. ses écouteurs rembourrés vous assure un confort optimal, ce même après plusieurs heures de jeu intenses. Le microphone intégré est doté d’une technologie antibruit vous permettant de vous concentrer au maximum sur les dialogues avec vos coéquipiers de jeu. Il embarque 2 ports jack 3,5 mm et est compatible avec les PC, Xbox One, PS4, Switch et appareils mobiles.