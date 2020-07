Soldes été 2020 : le Chromecast de 3e génération est à son meilleur prix sur Rue du Commerce

Le Chromecast 3 est en promo sur Rue du Commerce pour les soldes d’été 2020. Le célèbre dongle HDMI de Google est à 32,99 €, une excellente occasion pour profiter d’une réduction d’environ 18% sachant que le prix normal de 40 € ne bouge quasiment jamais.

L’écran de votre smartphone est trop petit pour profiter de vos films et séries avec le confort d’un téléviseur ? Si vous ne disposez pas d’une smart TV, le chromecast est la solution pour contourner transformer votre téléviseur classique en un vrai support multimédia. Pour peu qu’il dispose d’un port HDMI. Dans le cadre des soldes d’été Rue du Commerce 2020, le Chromecast 3 voit son prix fondre.

Il est disponible à 32,99 €, le meilleur prix du web en ce moment sachant que hors promo, son prix reste figé à 40 € chez la plupart des marchands. Avec le Chromecast 3, vous pouvez diffuser facilement le contenu de l’écran de votre smartphone, tablette ou PC en Full HD à 60 images par seconde sur votre TV dépourvue de toute connectivité sans fil ou à Internet.

Il est par ailleurs compatible multiroom. Vous pouvez diffuser vos contenus Spotify, Deezer, Amazon ou YouTube Music simultanément sur le téléviseur et sur des enceintes connectées compatible chromecast ou via l’adaptateur Chromecast audio. Enfin, le Chromecast 3 qui se connecte à votre TV via le port HDMI s’alimente par USB, soit par un port USB disponible sur le téléviseur, soit au moyen du chargeur secteur livré dans la boîte.