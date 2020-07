Soldes été 2020 : Chromebook Asus C423NA + sacoche + souris à 329,99 €

Ce bon plan dans le cadre des soldes d’été 2020 permet de se procurer le pack comprenant le Chromebook Asus C423NA + sacoche + souris à 329,99 € au lieu de 479,99 € en moyenne soit une réduction de 120 €. Une offre valable du coté des enseignes Darty et la Fnac.

Vous souhaitez acquérir un PC portable abordable ? Profitez de ce bon plan des soldes d’été 2020 pour vous équipez de ce pack comprenant un Asus Chromebook C423NA avec une sacoche + une souris pour 329.99 € au lieu de 479.99 € du coté des enseignes Darty et la Fnac. Ce Chromebook tourne sous Chrome OS est idéal pour les étudiants. Très compact, il peut facilement être transporté avec un poids de seulement 1.34 kg.

Il arbore un écran tactile de 14 pouces, de définition 1366 x 768 pixels. On retrouve sous le capot un CPU Intel Celeron, 8 Go de mémoire RAM ainsi que 64 Go de mémoire interne eMMC. Il embarque 2 ports USB 3.1 de type A (génération 1) et 2 ports USB 3.0 type C (USB 3.1 génération 1) avec affichage et prise en charge de l’alimentation. Coté connectivité sans fil, on retrouve le Bluetooth 4.0 et le Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac (2×2).

