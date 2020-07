Soldes été 2020 : casque Bluetooth PHILIPS SHB3175BK à moins de 20 € sur Cdiscount

À la recherche d’un casque Bluetooth pas cher ? Pour moins de 20 €, Cdiscount propose le PHILIPS SHB3175BK à l’occasion des soldes d’été 2020. C’est une excellente opportunité pour vous offrir un casque sans fil à petit prix sans être déçu par la qualité de son.

Pour 160 € euros de moins que le Jabra Elite 85 H proposé à 179 € à l’occasion des soldes d’été Cdiscount 2020, vous pouvez vous offrir le casque Bluetooth PHILIPS SHB3175BK à 19,99 € sur Cdiscount au lieu de 71 €. Bien sûr, les deux accessoires ne jouent pas dans la même catégorie. Pas de réduction de bruit active ni de fonctionnalités connectées pour le casque Philips, mais pour ceux qui se contentent de l’essentiel, il a tout pour séduire.

Son design est sobre, efficace et il délivre une très bonne qualité sonore. L’isolation phonique permet de bloquer le bruit ambiant afin d’améliorer la qualité de son. Le casque dispose de coussinets respirants et moelleux qui offrent un grand confort pour des séances d’écoute prolongées. L’arceau est également réglable et s’adapte à votre tête pour une meilleure ergonomie.

Grâce aux boutons de commande situés sur la coque droite, contrôlez la musique et les appels d’une simple pression. Enfin, le casque Bluetooth PHILIPS SHB3175BK offre une autonomie de 12h en une charge, de quoi permettre toute une journée d’écoute.